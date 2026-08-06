Ventimiglia, l'ex vicesindaco Vincenzo Moio aderisce a Futuro Nazionale: "Metterò la mia esperienza al servizio della città"

Nuovo ingresso nelle fila di Futuro Nazionale a Ventimiglia. L'ex vicesindaco Vincenzo Moio, tra i politici più votati nella storia recente della città, ha annunciato la propria adesione ufficiale al movimento politico guidato dall'europarlamentare Roberto Vannacci. Una scelta che, spiega lo stesso Moio, nasce dalla volontà di mettere a disposizione della comunità l'esperienza maturata negli anni di amministrazione, entrando a far parte della squadra cittadina come iscritto. L'ex amministratore, già vicesindaco nella giunta dell'allora sindaco Gaetano Scullino, individua nel progetto di Futuro Nazionale la realtà politica più vicina ai temi della sovranità, della tutela del territorio e della difesa degli interessi locali.

Nel motivare la propria decisione, Moio ha rivolto un ringraziamento a Daniele Ventimiglia, riconoscendone il lavoro svolto sul territorio. "Ho deciso di aderire formalmente a Futuro Nazionale condividendo appieno il progetto del presidente Roberto Vannacci. Ci tengo a ringraziare pubblicamente Daniele Ventimiglia per la sua costante e preziosa attività politica sul territorio; la sua presenza e il suo impegno rappresentano un punto di riferimento fondamentale per tutti noi e sono stati un forte stimolo per questa mia scelta. Ventimiglia è una città straordinaria, ma oggi si trova schiacciata da problemi strutturali che richiedono interventi rapidi, coraggio e fermezza", ha dichiarato.

Tra i temi centrali indicati dall'ex vicesindaco figurano sicurezza urbana e gestione dei flussi migratori, questioni che, secondo Moio, rappresentano le principali criticità per una città di frontiera come Ventimiglia. "La priorità assoluta resta la gestione della sicurezza urbana, inevitabilmente legata alla complessa e cronica situazione dei flussi migratori alla frontiera. Ventimiglia non può continuare a subire passivamente il peso di una pressione migratoria che si ripercuote quotidianamente sul decoro, sulla vivibilità dei quartieri e sulla tranquillità delle famiglie e dei commercianti. È necessario un controllo del territorio molto più rigido, unito a un'azione di fermezza che garantisca il rispetto delle regole e della legalità in ogni angolo della città. I ventimigliesi hanno il diritto di riappropriarsi dei propri spazi pubblici in totale sicurezza".

Moio ha infine chiarito come il suo ingresso nel movimento non sia legato a obiettivi personali, ma alla volontà di offrire un contributo alla crescita della sezione locale. "Non entro in questo movimento per rincorrere ambizioni personali, ma per dare un contributo concreto e un supporto di esperienza alla sezione locale. Voglio lavorare pancia a terra insieme a tutto il gruppo per i quartieri, per le frazioni e per tutti i cittadini che chiedono risposte concrete su immigrazione e sicurezza, restituendo a questa importante città di frontiera la dignità e la valorizzazione economica che merita", ha concluso. L'adesione di Moio viene presentata da Futuro Nazionale come un ulteriore segnale della crescita del movimento nel Ponente ligure e nella provincia di Imperia.