Sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile a Pigna, Stefani: "Provvedimento assolutamente necessario"

"Di fronte all'attuale stato di sofferenza idrica e a un'emergenza di questa portata, la politica e le divisioni tra schieramenti devono necessariamente farsi da parte. Come gruppo di minoranza condividiamo pienamente la decisione del Sindaco di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile nelle due fasce orarie indicate, dalle 15 alle 18 e dalle 22:30 alle 6:30, da oggi fino all'8 agosto consapevoli che si stanno facendo tutte le verifiche del caso per risolvere la situazione al meglio" - dichiara il capogruppo di minoranza a Pigna Patrizia Stefani commentando la decisione del sindaco Roberto Trutalli di sospendere l'erogazione dell'acqua per risolvere l'emergenza idrica.

"È un provvedimento drastico ma assolutamente necessario e responsabile per compensare la drastica riduzione delle sorgenti, tutelare le nostre riserve e garantire la tenuta del servizio nei momenti più critici della giornata" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Patrizia Stefani.