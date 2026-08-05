Viabilità e ascolto del territorio, prima tappa delle "Cinque giornate" di Regione Liguria tra Castellaro e Pompeiana

Ha preso il via da Castellaro e Pompeiana il ciclo delle "Cinque giornate sul territorio", l'iniziativa promossa da Regione Liguria per rafforzare il confronto con le amministrazioni locali e approfondire le principali esigenze dei Comuni. La consigliera regionale Chiara Cerri, presidente della IV Commissione consiliare, ha accompagnato il consigliere incaricato agli Enti Locali Angelo Vaccarezza nella prima tappa del percorso, che ha posto al centro temi strategici come viabilità, sicurezza stradale e infrastrutture. Un'occasione per fare il punto sugli interventi già realizzati grazie ai finanziamenti regionali e raccogliere le istanze provenienti direttamente dal territorio.

Particolare attenzione è stata riservata alla strada intercomunale "Castellaro-Pompeiana", recentemente interessata da importanti lavori di manutenzione finanziati attraverso i fondi regionali del PSR. L'arteria rappresenta infatti un collegamento fondamentale tra i due borghi, oltre a costituire un bypass strategico per la viabilità locale e un'alternativa alla statale Aurelia. A Castellaro la delegazione ha incontrato il sindaco Giuseppe Galatà e il vicesindaco Mattia Arnaldi, con i quali il confronto si è concentrato soprattutto sul potenziamento della sicurezza stradale e sul miglioramento delle infrastrutture al servizio della comunità.

La visita è poi proseguita a Pompeiana, dove Chiara Cerri e Angelo Vaccarezza sono stati accolti dal sindaco Vincenzo Lanteri e dal vicesindaco Fabrizio Bucci. Nel corso dell'incontro è stato effettuato anche un sopralluogo nell'area polivalente destinata agli eventi, uno spazio ritenuto importante per la vita sociale e aggregativa del paese. Il confronto con gli amministratori locali ha permesso di approfondire le priorità del territorio, confermando la volontà della Regione di mantenere un dialogo costante con i piccoli Comuni e di accompagnarne i percorsi di sviluppo.

"Ascolto e lavoro di squadra sono la chiave per dare risposte concrete ai nostri borghi", ha sottolineato Chiara Cerri, ringraziando le amministrazioni comunali per la disponibilità e la collaborazione dimostrate durante gli incontri. Dello stesso tenore anche le parole di Angelo Vaccarezza, che ha evidenziato il valore del contatto diretto con il territorio: "Ogni volta che si ascolta la voce dei piccoli Comuni si fa un passo avanti per tutta la Liguria. Essere presenti e toccare con mano le esigenze del territorio è l'unico modo che conosciamo per fare politica".

Il programma delle "Cinque giornate sul territorio" proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe in provincia di Imperia. Gli appuntamenti successivi sono infatti già in programma dopo la pausa estiva e consentiranno di proseguire il percorso di ascolto delle amministrazioni locali, con l'obiettivo di monitorare le necessità dei territori e individuare le priorità su cui concentrare i futuri interventi regionali.