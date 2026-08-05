Dimissioni Calimera, il PD di Ventimiglia: "Il sindaco Flavio Di Muro si assuma le proprie responsabilità"

Il Circolo del Partito Democratico di Ventimiglia interviene sulle dimissioni dell'assessore Calimera, chiedendo che la vicenda non venga ridotta a un semplice avvicendamento all'interno della Giunta. Per i dem, infatti, le criticità emerse nella gestione della nettezza urbana non possono essere ricondotte esclusivamente all'operato dell'assessore uscente, ma chiamano direttamente in causa anche il sindaco Di Muro e le scelte portate avanti dall'amministrazione comunale. Il PD prende quindi atto delle dimissioni, considerate un fatto positivo per la città, ma mette in guardia dal rischio che possano diventare l'occasione per individuare un unico responsabile di una gestione politica più ampia.

"In questi anni la gestione della nettezza urbana non è mai stata soltanto dell'assessore", sottolinea il Circolo PD, ricordando come lo stesso sindaco, attraverso video, comunicati e interventi sui social, si sia presentato più volte come il principale interprete delle scelte dell'amministrazione in questo settore. Una presenza che, secondo i democratici, avrebbe riguardato non soltanto gli annunci e le iniziative, ma anche la rivendicazione dei risultati ottenuti. Per questo motivo, il partito ritiene che non sarebbe corretto attribuire all'assessore dimissionario l'intera responsabilità di una gestione che, viene evidenziato, il sindaco ha condiviso, sostenuto e rivendicato in prima persona.

Da qui la richiesta di una presa di responsabilità politica da parte del primo cittadino. "Sarebbe inaccettabile se le dimissioni dell'assessore servissero a trasformarlo nell'unico responsabile di una gestione che il sindaco ha condiviso, sostenuto e rivendicato in prima persona", afferma il PD di Ventimiglia. Secondo il Circolo, dunque, la questione non può essere archiviata semplicemente con la nomina di un nuovo componente della Giunta. Le responsabilità politiche, sostiene il partito, appartengono innanzitutto al sindaco, che dovrebbe spiegare alla città quali valutazioni intenda fare dopo quanto accaduto e quali correttivi intenda introdurre nella gestione del servizio.

Il PD invita quindi Di Muro a dimostrare concretamente di aver compreso la gravità della situazione, partendo dalla scelta del prossimo assessore. "Ora Di Muro dimostri di aver compreso la gravità della situazione: scelga una figura realmente competente e metta finalmente l'interesse della città davanti alle logiche di spartizione degli incarichi", è la richiesta contenuta nella nota del Circolo. Un passaggio che punta il dito anche sulle modalità con cui dovrà essere individuato il successore di Calimera, chiedendo che la scelta venga orientata soprattutto da competenza e interesse pubblico, anziché da equilibri politici interni alla maggioranza.

Il messaggio finale del Partito Democratico è quindi rivolto direttamente al sindaco e alla sua maggioranza. Per i dem, la sostituzione dell'assessore non può rappresentare la soluzione ai problemi emersi nella gestione della nettezza urbana, né essere utilizzata per chiudere una fase senza affrontarne le criticità. "Ventimiglia ha bisogno di un cambio di passo, non di un semplice cambio di nome", conclude il Circolo PD, ribadendo la necessità di una svolta nella gestione del settore. Le dimissioni di Calimera diventano così, nell'interpretazione del centrosinistra, un banco di prova per l'amministrazione Di Muro, chiamata ora a decidere come affrontare le prossime settimane e quale direzione imprimere al servizio.