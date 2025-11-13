 / Cronaca

Ventimiglia, tragedia ai Balzi Rossi: donna si toglie la vita sui binari

La donna aveva 50 anni ed abitava a Latte

Tragedia questa mattina lungo la linea ferroviaria nei pressi dei Balzi Rossi di Ventimiglia, dove una donna di 50 anni di Latte è stata investita da un treno. In un primo momento si era ipotizzato un tragico incidente, ma con il passare delle ore è emerso che si tratterebbe di un gesto volontario.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e un’ambulanza della Croce Verde, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Ferroviaria, che ha immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e procedere con l’identificazione della vittima.

Dopo l’intervento del medico legale, che ha effettuato i rilievi di rito, il corpo è stato trasferito in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’incidente ha comportato il blocco temporaneo del traffico ferroviario in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Solo dopo alcune ore la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.

