Sanremo ON, rinnovato il consiglio direttivo: Berio confermato presidente, Maragni, Feliciotto e Serra le nuove entrate (Foto e video)

Si è svolta all’Hotel Europa Palace l’assemblea generale dei soci di Sanremo ON, la rete d’impresa che da dieci anni lavora per promuovere l’immagine turistica e la crescita economico-sociale della città. Un’occasione speciale per fare il punto su quanto è stato costruito e, soprattutto, per rilanciare progettualità e collaborazioni future.

A guidare i lavori, come sempre, il presidente Roberto Berio, che ha aperto l’assemblea con un toccante ricordo per Stefania, la moglie di Nicola Amelio, uno dei soci fondatori dell’associazione, recentemente scomparsa. “Stefania ci ha lasciato ieri ed è volata in cielo – ha detto commosso – noi la salutiamo da quaggiù”.

Nel cuore dell’intervento del presidente, il bilancio di dieci anni di attività che hanno visto Sanremo ON diventare un riferimento stabile nel tessuto cittadino, grazie a eventi, iniziative e promozione continua del territorio. “Siamo ancora qui – ha detto Berio – e siamo in tanti, qualificati, uniti da un progetto che mette al centro Sanremo e la sua crescita. Dalla prima ora con me, imprenditori come Walter Vacchino, Mike Abate, Gajani, Giacon, La Vivaldi, Mirko, fino alle new entry che oggi si uniscono a noi: la nostra è una rete, ma è anche una comunità, una famiglia”.

Tra i momenti più significativi dell’incontro, la presenza, per la prima volta, del Comune di Sanremo, rappresentato dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni. Un gesto molto apprezzato da Berio, che ha ricordato come proprio quest’anno sia finalmente nato, dopo cinque anni di proposte, il progetto “Festival dei Fiori”, estensione del Corso Fiorito a quattro giorni, realizzato con successo e grande partecipazione di pubblico. “Un progetto di altissima qualità – ha detto – che ha ricevuto riscontri positivi anche per il fatto che ha avuto un pubblico pagante. Per noi è importante costruire eventi che durino nel tempo e che portino turismo, lavoro e valore a tutta la città”.

L’attenzione di Sanremo ON resta alta sull’estensione temporale degli eventi, con proposte concrete come allungare a quattro giorni la Hardalpitour di settembre, rilanciare “Sanremo con Gusto” e rafforzare l’offerta legata alla Milano-Sanremo ciclistica, puntando su eventi collaterali capaci di trattenere i visitatori.

Berio ha parlato anche delle sfide quotidiane che le imprese affrontano: “Abbiamo bisogno di una città pulita, sicura, ordinata, accogliente. E servono collegamenti migliori: ieri per andare a Genova ho passato un’ora e mezza in coda sull’A10”.

Non sono mancati i ringraziamenti a chi crede nel progetto, come i titolari dell’Europa Palace Hotel, in particolare Cora Lagorio, che gestisce la struttura 5 stelle ed è parte della rete. E poi l’Ariston, il Royal, il mondo del triathlon, il comparto golf, ristorazione, hospitality, il settore musicale, quello del food e della promozione digitale: tutte realtà che Sanremo ON ha saputo mettere in sinergia, con l’obiettivo dichiarato di destagionalizzare e allungare l’anno turistico sanremese.

Durante l’assemblea è stato anche approvato il nuovo Consiglio Direttivo, con il rinnovo della presidenza a Berio “per insistenza dei soci”, e l’ingresso di nuovi membri accanto a figure storiche. È stato confermato l’equilibrio del bilancio, con un avanzo di cassa, e sono stati affidati nuovi incarichi operativi, con l’ingresso di Sara Alessandri a supporto dei rapporti con gli associati e dell’organizzazione eventi.

A margine dell’assemblea, il presidente ha sottolineato: “Sanremo può conoscere una nuova età dell’oro. Ci sono imprenditori pronti a investire. L’Amministrazione comunale ha un ruolo centrale per agevolare tutto questo. Noi ci siamo, pronti a collaborare e a dare il nostro contributo con proposte, idee e concretezza”.