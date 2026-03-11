Torna la Fiera delle Anime, cambia la viabilità a Bordighera

Cambia la viabilità a Bordighera in occasione della Fiera delle Anime. Domenica 15 marzo, dalle 4 alle 19.30, è, infatti, prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito sull'intero piazzale Otto Luoghi, sulla Spianata del Capo, in via al Capo, in via Garnier su ambo i lati dal civico 2 al civico 22 e nel tratto di strada tra il piazzale Otto Luoghi e la casa comunale.

Scatterà, inoltre, istituito il divieto di transito in via Al Capo e verrà istituito il doppio senso di marcia in via Circonvallazione, dall'intersezione con via Al Capo e all'intersezione con la via Dei Colli, esclusivamente per poter accedere ed uscire dalla zona ZTL.

Verranno anche posizionati mezzi a protezione delle bancarelle posizionate sulla Spianata dei Capo, in piazzale 8 Luoghi e in via Garnier, su indicazione degli agenti della polizia locale. Nell'area riservata ai partecipanti vi sarà il divieto sostare fuori dagli spazi tracciati, assumere comportamenti tali da creare turbativa e lordare il suolo pubblico con residui prodotti dalla propria attività. Le operazioni commerciali e lo sgombero dell'area da parte dei partecipanti alla fiera dovrà avvenire tassativamente entro le 18.30 al fine di permettere il successivo intervento della Teknoservice per la pulizia del sito, che dovrà concludersi entro le 19.30, con riapertura contestuale delia viabilità.