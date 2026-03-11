Taggia, completata la rimozione dell’amianto dagli alloggi Arte Imperia: conclusi i lavori nello stabile di via Borghi (Foto e Video)

Tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica di Arte Imperia nel comune di Taggia sono stati ufficialmente liberati dall’amianto. Si sono infatti conclusi i lavori di riqualificazione dell’ultimo stabile che presentava ancora questo materiale nella copertura, situato in via Borghi 36. Questa mattina l’assessore regionale competente Marco Scajola, insieme al sindaco Mario Conio e all’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini, ha effettuato un sopralluogo per verificare l’esito dell’intervento.

L’opera, dal valore di 190mila euro, ha riguardato la realizzazione di una nuova copertura e il risanamento delle facciate ammalorate dello stabile, che ospita sei alloggi. Si tratta dell’ultimo intervento di un percorso più ampio che, dal 2018 a oggi, ha portato all’apertura di sei cantieri nel territorio comunale, con un investimento complessivo di 1,4 milioni di euro e lavori su 81 alloggi. «Diamo una nuova, importante risposta in materia di edilizia residenziale pubblica» ha dichiarato l’assessore regionale Marco Scajola. «La conclusione di questo lavoro ha valenza doppia: da un lato liberiamo una cittadina importante come Taggia da un materiale ormai superato, dall’altro valorizziamo ulteriormente lo straordinario lavoro realizzato da Regione Liguria e Arte Imperia in questi anni».

Scajola ha inoltre sottolineato come gli interventi abbiano consentito di riqualificare e ampliare il patrimonio dell’azienda, migliorando la qualità degli alloggi attraverso opere su tetti, facciate, serramenti e impianti. «Nel solo Comune di Taggia abbiamo investito 1,4 milioni di euro dal 2018 a oggi su oltre 80 alloggi. L’obiettivo è continuare a investire nell’interesse di chi è già assegnatario e di chi ha necessità di una casa», ha aggiunto. Soddisfazione anche da parte del sindaco Mario Conio, che ha evidenziato il valore dell’intervento per la comunità. «Grazie a questo intervento si compie un importante passo avanti per una città sempre più attenta al benessere delle persone. La rimozione dell’amianto dagli edifici di edilizia residenziale pubblica su tutto il territorio comunale è un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro svolto negli ultimi anni». Il primo cittadino ha inoltre ringraziato Regione Liguria per il finanziamento attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, oltre ad Arte Imperia per il cofinanziamento e l’impegno nella realizzazione delle opere.

Infine, l’amministratore unico Antonio Parolini ha ricordato l’importanza degli interventi di bonifica. «La rimozione dell’amianto e la sostituzione delle coperture sono operazioni fondamentali per garantire condizioni abitative più sicure e salubri per gli assegnatari. Arte Imperia sta portando avanti un programma mirato non solo alla manutenzione straordinaria degli immobili, ma anche alla progressiva eliminazione di materiali potenzialmente pericolosi presenti negli edifici più datati». L’obiettivo, ha concluso Parolini, è proseguire nella riqualificazione del patrimonio pubblico, migliorando la qualità della vita degli abitanti e programmando nuovi interventi in collaborazione con la Regione e le amministrazioni locali.