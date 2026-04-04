Vallecrosia al Mare, Venerdì Santo: comunità riunita per la via Crucis sul lungomare (Foto e video)

Via Crucis cittadina sul lungomare. Nella serata del Venerdì Santo, la comunità di Vallecrosia al Mare si è riunita per ricostruire e commemorare il percorso doloroso di Gesù Cristo verso la crocifissione.

Un momento di preghiera collettivo e itinerante, proposto dalle parrocchie di Maria Ausiliatrice e San Rocco, molto partecipato e suggestivo. I presenti, partiti nei pressi del ristorante La Balena Bianca a Vallecrosia al Mare, sono giunti fino alla cappella della casa per ferie San Vincenzo a Bordighera scortati dalla polizia locale, dalla Protezione civile e dall'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Fabio Perri, l'Amministrazione comunale, il gruppo scouts di Genova, operatori della Pastorale e diverse associazioni cittadine.

A ogni stazione il portantino cambiava, in una sorta di staffetta. Il portantino della I stazione è stato Fabrizio Bussolino, un disabile; nella II stazione è stato il sindaco Fabio Perri; nella terza stazione un alpino, Marisa Ruggiero; nella IV stazione un rappresentante della Croce Azzurra Misericordia, Claudia Barberis; nella V stazione un insegnante Cnos, Franco Banaudi; nella VI stazione un rappresentante della Croce Rossa, Mario Manna; nella VII stazione un giovane, Tommaso Rosetto; nella VIII stazione un pescatore, Manuele Luccisano; nella IX stazione un marinaio, Giorgio Pocorobba; nella X stazione un papà, Alberto Fenoglio; nella XI stazione un rappresentante della Protezione civile, Gianfranco Musimeci; nella XII una mamma, Lara Burzio; nella XIII stazione un rappresentante dell'oratorio Don Bosco, Alessandro Noto e nella XIV stazione una suora della Carità, suor Rita. Per la stazione dedicata alla morte di Gesù è stato, inoltre, allestito un piccolo calvario sulla spiaggia dove sono state posizionate tre croci. La Via Crucis cittadina si è conclusa dalla cappella in via Forlì a Bordighera.