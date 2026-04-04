CNA Imperia: “Una Pasqua di fiducia, comunità e responsabilità condivisa”

Buona Pasqua da CNA Imperia. In un tempo che chiede più certezze che promesse, più coraggio che parole, questa Pasqua arriva mentre il mondo attraversa nuove inquietudini. Le tensioni internazionali, le difficoltà economiche, i segnali sempre più evidenti di una possibile recessione e le preoccupazioni per il futuro delle nostre imprese non sono più scenari lontani, ma realtà che toccano ogni giorno il nostro territorio.

È proprio in momenti come questi che si avverte con maggiore forza il bisogno di una pace vera, come richiamato anche dalle parole del Santo Padre: una pace che non sia soltanto assenza di conflitti, ma presenza concreta di stabilità, lavoro e dignità.

Eppure, nelle fasi più difficili emerge ciò che rende unico il nostro sistema produttivo: la forza delle imprese e il valore dello stare insieme. Gli artigiani, le imprenditrici e gli imprenditori della nostra provincia, della Liguria e dell’intero Paese hanno sempre dimostrato una straordinaria capacità di resistere, adattarsi e ripartire. Una forza che cresce quando diventa forza collettiva.

CNA Imperia è ogni giorno al fianco delle imprese, non solo come organismo di rappresentanza, ma come comunità concreta, come rete di sostegno, come voce che unisce e dà forza a chi fa impresa. Perché oggi più che mai è chiaro che da soli si resiste, ma insieme si costruisce il futuro.

Questa è la nostra responsabilità e il nostro impegno: rafforzare il valore associativo, creare connessioni, sostenere le imprese nei momenti difficili e accompagnarle nelle sfide che verranno.

Per questo, il nostro augurio non è soltanto di serenità, ma di fiducia condivisa: fiducia nella nostra capacità di fare impresa, nel valore del lavoro, nella forza di una comunità che non si arrende.

Che questa Pasqua sia un momento di riflessione, ma anche di rinnovata energia e consapevolezza: insieme siamo più forti.

Buona Pasqua a tutte le imprenditrici e a tutti gli imprenditori da Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia e Graziano Poretti, Presidente CNA Imperia