Vallecrosia al Mare, riqualificazione dell’ex mercato dei fiori: conclusa la demolizione (Foto)

Avanza la riqualificazione della piazza dell’ex mercato dei fiori a Vallecrosia al Mare. E' stato, infatti, demolito anche l’ultimo pezzo dell’ala ovest di quello che rimaneva della struttura che in passato ospitava il mercato dei fiori.
Un intervento atteso, ormai da anni, dai cittadini. "Un passo importante per il recupero e la valorizzazione dell’area" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno con l’asportazione del materiale e l’asfaltatura, che consentirà di realizzare circa venti nuovi posti auto".
"Nel frattempo siamo già al lavoro per individuare finanziamenti utili alla riqualificazione completa dell’area con l’obiettivo di restituire uno spazio rinnovato e funzionale a tutta la comunità" - svela l'Amministrazione Perri.