Sanremo, tensioni sulle quote ‘ante riparto’: il sindaco Mager frena e si apre il fronte politico locale

“Posso solo ripetere quanto ho già detto, ovvero che è una richiesta che non ha fondamento giuridico”. Sono le uniche parole che ha pronunciato il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, alla nostra domanda relativa all’articolo pubblicato da Sanremo News in relazione alla richiesta di ritorno alle quote ‘ante riparto’, nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Sanremo.

Una vicenda che, seppur stoppata immediatamente dal primo cittadino matuziano (e anche dalle normative vigenti), avrà sicuramente degli strascichi politici anche nelle prossime settimane. La proposta, fatta nel corso dell’assise straordinariamente convocata a Villa Nobel di Sanremo, ha trovato importanti riscontri dai sindaci presenti, che hanno applaudito. Non sta certo trovando, invece, grossi riscontri nella politica e nell’economia matuziana. Mentre il presidente della Provincia, Claudio Scajola, ha evidenziato martedì scorso la volontà di trovare un momento di mediazione e di confronto, al momento non sembra che nella città dei fiori la proposta sia stata presa nel migliore dei modi.

Le poche parole del sindaco matuziano, se ce ne fosse ulteriore bisogno, confermano il tutto e, secondo le classiche voci di corridoio della politica sanremese, in molti hanno sostenuto il fatto che, nei periodi bui della casa da gioco, nessuno dei comuni e degli enti che beneficiavano delle quote ‘ante riparto’, abbiano alzato la mano per aiutare l’azienda che gestisce l’azzardo. Gli unici che si sono mossi sono stati, ai tempi, l’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Zoccarato, il management del casinò e i dipendenti, che scesero a compromessi economici per mantenere le posizioni lavorative e consentire all’azienda di andare avanti.

Non è comunque da escludere che l’argomento possa nuovamente essere affrontato nelle prossime settimane, sia all’interno delle riunioni del Consiglio provinciale che con riunioni convocate appositamente. Ma è altrettanto probabile che vengano presentate interpellanze e ordini del giorno nelle prossime riunioni dell’assise matuziana, per trattare l’argomento.