Amministrative in Liguria, il centrodestra conquista 13 Comuni su 18: Rixi esulta per il risultato

Il centrodestra rafforza la propria presenza in Liguria dopo il turno delle elezioni amministrative. A sottolinearlo è il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, che in una nota commenta con soddisfazione i risultati ottenuti dalla coalizione nella regione. Secondo Rixi, il dato politico emerso dalle urne conferma il forte radicamento del centrodestra sui territori e la fiducia dei cittadini verso un modello amministrativo basato su concretezza, ascolto e presenza costante.

“Il risultato delle amministrative conferma ancora una volta il radicamento del centrodestra sui territori e la fiducia dei cittadini verso un modello di governo concreto, fatto di ascolto, presenza e capacità amministrativa”, dichiara il segretario ligure della Lega. In Liguria, infatti, il centrodestra ha conquistato 13 Comuni su 18, un risultato che, secondo Rixi, premia il lavoro svolto negli ultimi anni da amministratori locali, militanti e rappresentanti istituzionali della coalizione. Particolare rilievo viene dato al caso di Vobbia, Comune dell’entroterra genovese dove, evidenzia il viceministro, il centrodestra è riuscito a strappare il Comune alla sinistra.

“Significativo è il risultato di Vobbia, dove il centrodestra strappa il Comune alla sinistra e dove i cittadini hanno bocciato senza appello il vicesindaco della Città metropolitana di Genova e sindaco uscente del comune”, afferma Rixi. Per l’esponente della Lega, il voto rappresenta un segnale chiaro da parte degli elettori, orientati verso amministrazioni improntate a pragmatismo e vicinanza ai territori. “Le comunità chiedono serietà, pragmatismo e vicinanza ai territori, non rendite di posizione o logiche di apparato”, conclude Rixi, rivolgendo infine gli auguri di buon lavoro ai sindaci eletti e agli amministratori che hanno ottenuto la fiducia dei cittadini.