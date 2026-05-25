Bordighera sceglie Marzia Baldassarre: la città torna ad avere un sindaco donna dopo oltre 30 anni (Foto e video)

Un plebiscito. Bordighera ha scelto Marzia Baldassarre come nuovo sindaco della città, riportando una donna alla guida del Comune dopo trent'anni. L’ultima sindaca era stata infatti Renata Olivo. Da allora, Bordighera non aveva più avuto una donna alla guida dell’amministrazione comunale.L a vittoria della candidata della lista civica “Bordighera Domani” è apparsa chiara fin dalle prime fasi dello spoglio. Già dopo circa un’ora dall’inizio del conteggio delle schede, il vantaggio sugli altri candidati appariva consistente e destinato ad aumentare progressivamente sezione dopo sezione.

Questi i dati quando manca una sezione da scrutinare: Baldassarre 1627, Sattanino 1087, Iacobucci 538, Vignotto 192, La Vigna 117.

Baldassarre supera così gli altri quattro candidati in corsa per Palazzo Garnier: Alex Vignotto, Massimiliano Iacobucci, Carlo La Vigna e Davide Sattanino, al termine di una campagna elettorale intensa e molto partecipata. Nel point elettorale della neo sindaca, nel corso del pomeriggio, si sono presentati anche diversi esponenti politici del territorio. Tra loro Armando Biasi, ex sindaco di Vallecrosia e attuale consigliere regionale, il vicesindaco di Vallecrosia al Mare, Cristian Quesada, mentre non sono mancati messaggi e attestati di stima da parte di altri rappresentanti politici, tra cui il deputato Diego Sozzani “apparso” in videochiamata.

Solo pochi giorni fa, nel suo ultimo appello agli elettori prima del voto, Baldassarre aveva scelto di chiudere la campagna parlando soprattutto di “rispetto”, definendolo “la parola più forte di tutte”. “Oggi mi affido alla decisione dei cittadini”, aveva dichiarato, rivolgendo un ringraziamento alla propria squadra e a chi aveva sostenuto il progetto civico di “Bordighera Domani”. Con il risultato maturato oggi nelle urne, Marzia Baldassarre si prepara ora a guidare la città nei prossimi anni, in una delle tornate elettorali più attese degli ultimi tempi per la politica bordigotta.