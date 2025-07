Sanremo: nuovo intervento per posare la fibra e chissà se verrà ripristinato l'asfalto sempre più pericoloso in strada Borgo Tinasso (Foto)

Residenti di strada Borgo Tinasso a Sanremo entusiasti per l’arrivo della fibra ottica. Per portare infatti internet veloce alla locale centrale elettrica, sono stati eseguiti gli interventi necessari al sottosuolo per l’installazione dei tubi dove passerà la fibra. Molto meno entusiasmo, invece, per l’ennesima rottura dell’asfalto, tra l’altro appena rifatto in alcuni punti della via. I lavori sono in corso e, ovviamente, ci si augura che possano essere terminati con il rifacimento del manto bituminoso ma, visto quanto accaduto più volte in altre zone della città, il dubbio rimane.

Al momento è presente il solito solco di circa 20 centimetri di larghezza che probabilmente cederà di qualche millimetro con il tempo e dove scooter e motocicli in genere rischieranno di finire a terra. Un esempio, tra i tanti, lo abbiamo sull’Aurelia nella zona di Pian di Poma, dove il lavoro è stato eseguito anni fa e mai è stato rifatto completamente l’asfalto. Purtroppo non c’è un regolamento tale, da parte del Comune, per il rifacimento della carreggiata in occasione di lavori di questo genere e, quindi, le aziende che eseguono i lavori lasciano gli asfalti in condizioni pericolose. A breve, quindi, la centrale elettrica avrà la sua importante fibra per garantire un lavoro migliore ed i residenti potranno usufruire della iper velocità di internet.

Però dovranno fare molta attenzione a percorrere la strada, resa pericolosa dai lavori. La speranza è quella che, una volta terminata la costruzione del nuovo e vicino asilo, si prenda in considerazione la riasfaltatura della via, oggetto nei mesi scorsi di una interrogazione della minoranza, proprio per la sua pericolosità.