Sanremo: fibra ottica in strada Borgo Tinasso, il Comune tranquillizza i residenti "C'è un regolamento e verrà rispettato"

“C’è un regolamento comunale che stabilisce regole chiare e tutela i cittadini. Un regolamento che pochi comuni hanno”. E’ questa la risposta che arriva da palazzo Bellevue, in relazione ai lavori che vengono eseguiti in questi giorni in strada Borgo Tinasso per l’installazione della fibra ottica.

Non sono state poche, infatti, le lamentele dei residenti per l’ennesimo intervento (QUI) che ha visto il classico ‘taglio’ dell’asfalto di circa 20 centimetri e per diverse centinaia di metri, per sistemare nei sottoservizi le nuove linee per internet veloce. Visto quanto accaduto in altre strade, con il nuovo asfalto a copertura degli interventi che poi va a sprofondare, è montata la preoccupazione dei residenti.

Dal comune evidenziano come il regolamento preveda che, se la strada è larga meno di quattro metri, l’azienda incaricata deve riassaltarla per intero. Se la larghezza è invece superiore ai quattro metri, deve essere rifatta solo la carreggiata dove sono stati eseguiti i lavori. Ovviamente l’asfalto deve essere fatto dopo alcuni mesi, per consentire al primo intervento di assestarsi.

Lo stesso comune sostiene che non è presente alcun asfalto da ripristinare in zona Pian di Poma per lavori di scavo delle fibre ottiche: "In merito ai lavori eseguiti negli ultimi mesi in città, gli asfalti verranno ripristinati entro fine anno, a seguito dei dovuti tempi tecnici di assestamento e di organizzazione dei lavori. Negli anni precedenti sono stati eseguiti i ripristini degli asfalti sulle strade interessate dai lavori. Lo stesso regolamento prevede che le superfici oggetto di ripristino di strade in asfalto, potranno essere 'traslate' in altre aree del territorio Comunale, ritenute più necessitanti e urgenti di un opera di nuova 'riasfaltatura', fermo l’obbligo di ripristinare una normale condizione di transitabilità nelle aree oggetto d’intervento di scavo per posa fibre ottiche. La norma nazionale prevede che gli asfalti verranno realizzati per la larghezza massima di un metro, in quanto lavori finanziati dal PNRR per la digitalizzazione del Paese".

Da palazzo Bellevue viene sottolineato come, grazie a questo regolamento, siano state riasfaltate molte strade di Sanremo, con i costi addebitati alle aziende che hanno installato i cavi.