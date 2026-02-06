Spettacolo e previdenza, Inca Cgil Imperia potenzia i servizi per i lavoratori del settore

Saranno potenziati a breve i servizi del Patronato Inca Cgil di Imperia dedicati alle questioni previdenziali del personale dello spettacolo. Al Patronato Inca Cgil arrivano molte richieste di aiuto da parte di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo che hanno necessità di avere chiarimenti, informazioni e supporto sulle questioni previdenziali legate all’ex Enpals. “La presenza del Casinò e quella del Festival di Sanremo ogni anno attirano centinaia di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo che spesso si rivolgono ai nostri uffici per tutelare i propri diritti. Spesso incontriamo problematiche nei versamenti dei contributi e irregolarità varie che, se sanate, possono fare la differenza, ad esempio, per chi può o vorrebbe essere collocato a riposo” sottolinea Bruna Nasi Direttrice del Patronato Inca Cgil di Imperia.

I dati INPS 2024 sulla consistenza dei lavoratori dello spettacolo in provincia di Imperia registrano 1.144 unità (su 8.015 di tutta la Liguria) con un numero medio di giornate retribuite pari a 108 e una retribuzione media di 15.231,95 euro “E’ interessante notare il fatto che nel 2015 il numero dei lavoratori era inferiore (1.016, -11,2%) ma le giornate lavorate erano 134 (+19,4%) e la retribuzione media era di 19.901,77€ (+23,5%) – sottolinea Marco De Silva Coordinatore regionale Inca Cgil Liguria, che aggiunge - Evidentemente altre forme di rapporti di lavoro non dipendente o addirittura nemmeno regolato da forme contrattuali neanche occasionali hanno eroso intensità di lavoro e livelli di retribuzione”.

Per meglio rispondere a queste esigenze il personale del Patronato Inca Cgil affronterà un corso nazionale di specializzazione e approfondimento in questa particolare materia previdenziale che per la sua complessità necessita appunto di una formazione specifica “Stiamo arricchendo le nostre competenze a tutela di chi opera nel mondo dello spettacolo e decide di affidarsi al Patronato Cgil: spesso la soluzione è a portata di mano, ma bisogna avere le capacità e le competenze per poterla riconoscere” ricorda Nasi.

Da alcuni anni l’Ente Nazionale di Assistenza e di Previdenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), ente dedicato a questa particolare tipologia di personale e ad altre forme previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, è confluito in Inps. Il passaggio non è stato indolore e spesso, pur avendo aperta una posizione assicurativa, lavoratrici e lavoratori hanno difficoltà a far valere i propri diritti.