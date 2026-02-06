Vittime delle foibe ed esodo giuliano dalmata, Ventimiglia celebra il Giorno del Ricordo

Ventimiglia celebra il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale del secondo dopoguerra. La cerimonia di commemorazione si svolgerà martedì 10 febbraio alle 11 presso il giardino Martiri italiani delle Foibe sul lungomare A. Varaldo.

In programma sono previsti l'alzabandiera, la deposizione di una corona d'alloro, il discorso del sindaco Flavio Di Muro, un'orazione ufficiale a cura del comitato provinciale di Imperia dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e della delegazione provinciale dell'opera nazionale per i caduti senza croce. Un momento di riflessione e silenzio a cui parteciperanno autorità civili, militari e religiose.

Una solennità civile, istituita con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, voluta come ricorrenza e momento propulsivo di iniziative per stimolare la memoria collettiva alla conoscenza ed al ricordo dei tragici eventi.