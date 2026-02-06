 / Attualità

Attualità | 06 febbraio 2026, 07:05

Inizia a prendere forma il Palasalute di Ventimiglia: rimossi i ponteggi, la struttura ora è ben visibile

Nell’ex capannone ferroviario sorgerà la Casa di Comunità da 4,5 milioni di euro

Inizia a prendere vita il ‘Palasalute’ di Ventimiglia, struttura che sta nascendo all’interno dell’ex capannone ferroviario, nell’area ferroviaria della città di confine.

Nelle ultime ore sono state rimosse le impalcature e la struttura è diventata ben visibile. All’interno del Palasalute verrà realizzata la ‘Casa di Comunità’ per un importo di 4,5 milioni di euro.

Una struttura particolarmente attesa per la città di confine e che vedrà nelle prossime ore un nuovo sopralluogo del sindaco e parte dell’amministrazione.

Carlo Alessi

