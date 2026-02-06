Sanremo, parcheggio moto nel cortile dell'ex scuola De Amicis: il Comune accelera per nuovi spazi prima del Festival

Un parcheggio per moto e scooter nell’ex cortile della scuola ‘De Amicis’ di via Manzoni a Sanremo, ora inutilizzato. È questa l’idea del Comune matuziano, che sta studiando il progetto attraverso gli uffici competenti, su input dell’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella. Un’idea che potrebbe essere attuata già prima del Festival di Sanremo, andando a creare nuovi posti per i mezzi a due ruote, per i quali c’è una vera e propria “fame” in tutti i periodi dell’anno. A maggior ragione durante la kermesse canora, quando molti stalli vengono soppressi in centro per far posto ai mezzi Rai e ai bus.

Al momento l’idea è sul tavolo e, nelle ultime ore, sono stati svolti alcuni sopralluoghi da parte degli uffici competenti di palazzo Bellevue. Ovviamente serviranno tutte le verifiche di sicurezza necessarie, sia per il parcheggio sia per l’ingresso e l’uscita dei mezzi. Si tratterebbe comunque di un buon numero di posti moto in più, in una città dove la richiesta cresce ogni giorno. L’eventuale apertura del parcheggio rientra in un più ampio impegno dell’amministrazione comunale volto alla ricerca e valorizzazione di nuovi spazi per la sosta, sia per moto e scooter che per le automobili. Un lavoro costante che tiene conto delle esigenze di residenti, pendolari e visitatori, con particolare attenzione ai periodi di maggiore pressione sulla città.

Durante il Festival di Sanremo, infatti, la domanda di parcheggi cresce in modo esponenziale: l’arrivo di addetti ai lavori, turisti e mezzi tecnici comporta inevitabili riduzioni degli stalli disponibili, soprattutto nel centro cittadino. Da qui la volontà del Comune di anticipare soluzioni concrete, individuando aree alternative in grado di alleggerire la situazione e garantire una migliore organizzazione della viabilità. L’amministrazione prosegue quindi nel monitoraggio di aree pubbliche inutilizzate o sottoutilizzate, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di parcheggi e rispondere a una richiesta che, anno dopo anno, si fa sempre più pressante, non solo durante la settimana festivaliera ma lungo tutto l’arco dell’anno.