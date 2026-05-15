Apricale–Bajardo, riaperta la Provinciale 63 dopo oltre due mesi di chiusura: conclusi i lavori sul muro crollato

E’ stata riaperta la Strada provinciale 63 Apricale-Bajardo, interrotta da oltre due mesi a causa del crollo di un muro di contenimento stradale al km. 7+300 nel territorio comunale di Apricale. I lavori, curati dalla Provincia e compiuti dall’impresa De Villa di Ventimiglia per un importo di circa 100 mila euro hanno così permesso di ripristinare l’importante collegamento in Val Nervia, tra gli abitati di Apricale e Bajardo.

“Siamo costantemente impegnati nell’impiego di risorse sulla rete stradale – dice il Presidente Claudio Scajola, che aggiunge – La manutenzione dei collegamenti nel nostro entroterra è una priorità della nostra azione sul territorio”.

Il consigliere delegato Flavio Di Muro dice: “Si è trattato di un intervento particolarmente complesso e difficile: l’interruzione è avvenuta in un punto particolarmente stretto della strada, in corrispondenza di una scarpata assai scoscesa, con limitati spazi a disposizione del cantiere”.