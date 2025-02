Elezioni comunali, Fabio Perri si candida a sindaco di Vallecrosia: "E' necessario un cambiamento"

E' ufficiale. Fabio Perri si candida a sindaco di Vallecrosia. L'attuale consigliere comunale di minoranza ha, infatti, deciso di riproporsi come primo cittadino alle prossime elezioni comunali previste in primavera.

"Amo profondamente Vallecrosia. Credo che la nostra città meriti un’amministrazione capace di ascoltare, di unire e di lavorare con serietà per il bene di tutti. Oggi più che mai è necessario un cambiamento, un metodo di governo che superi divisioni e personalismi per concentrarsi unicamente sulle reali esigenze del territorio e dei cittadini. Metto a disposizione della città la mia esperienza amministrativa e voglio che il mio operato in questi mesi venga giudicato per il valore del progetto che costruiremo insieme". Con queste parole Fabio Perri annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Vallecrosia.

"Nel corso degli ultimi 25 anni ho avuto l’onore di sedere in Consiglio comunale, ricoprendo sempre un ruolo attivo e presente. Anche quando non sono stato eletto sindaco nelle due precedenti occasioni, non ho mai smesso di lavorare con impegno e dedizione, affrontando ogni pratica amministrativa con responsabilità e trasparenza, sempre nell’interesse di Vallecrosia e dei suoi cittadini" - sottolinea Perri - "Oggi, forte di questa lunga esperienza, credo sia giunto il momento di riproporre la mia candidatura, non come un atto individuale, ma come un progetto aperto, inclusivo e partecipativo. Desidero coinvolgere chiunque ami Vallecrosia e voglia contribuire al suo futuro, lavorando insieme per costruire un’amministrazione capace di affrontare le sfide e cogliere le opportunità che ci aspettano".

Anche se Perri fa parte di Fratelli d'Italia ha deciso di presentarsi con un progetto civico. "Non sarà il progetto di una singola persona ma un percorso collettivo che vuole dare a Vallecrosia una nuova immagine, all’altezza delle sue potenzialità. Credo fortemente nel valore della partecipazione e nella necessità di coinvolgere chiunque voglia dare un contributo concreto alla crescita della nostra comunità, nello spirito di un vero lavoro di squadra" - mette in risalto Perri - "Per dare forza a questo impegno e garantire un progetto civico, ho deciso di rimettere il mio incarico dirigenziale all’interno della mia forza politica e il legame formale con essa. Da oggi il mio unico obiettivo è lavorare per Vallecrosia e per i suoi cittadini. Il mio impegno sarà rivolto esclusivamente alla costruzione di un’amministrazione competente, trasparente e orientata al bene comune".

Perri si ripropone per cambiare in meglio Vallecrosia. "Staremo lontani dalle polemiche e dalle strumentalizzazioni. Il nostro sarà un percorso basato sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla concretezza. Spiegheremo con chiarezza il valore di questo progetto civico, che nasce senza alcuna formula politica e nel quale chiunque vorrà aderire lo farà a titolo personale, portando idee e competenze per il miglioramento della nostra città. La nostra campagna elettorale avrà un solo obiettivo: affermare un’idea di Vallecrosia moderna, efficiente e all’altezza delle aspettative dei cittadini" - afferma Perri - "Vallecrosia deve tornare a essere una città di cui essere fieri, una città che non deve essere seconda a nessuno. Il nostro progetto è rivolto a tutti coloro che amano profondamente il proprio territorio, che sono orgogliosi di viverci e che vogliono contribuire, con spirito costruttivo, a renderla migliore. Solo chi è mosso da un senso autentico di appartenenza e dalla volontà di lavorare con passione per il bene comune può essere protagonista di questa nuova fase".

"Abbiamo davanti una grande sfida: costruire il futuro di Vallecrosia con serietà, competenza e concretezza. Invito tutti i cittadini a partecipare attivamente, a portare idee e proposte, per costruire un programma davvero condiviso, perché solo insieme possiamo realizzare il cambiamento che la nostra città merita".