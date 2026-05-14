Piano del Verde, Città Giardino e aree pubbliche: le proposte di Obiettivo Bordighera per il Puc

Piano del Verde, Città Giardino, aree pubbliche e nessuna colata di cemento. Sono le proposte della lista civica Obiettivo Bordighera, che sostiene il candidato sindaco Davide Sattanino, in merito al nuovo Piano Urbanistico Comunale e alle concessioni del Demanio marittimo.

"La nuova amministrazione avrà due responsabilità strategiche che lasceranno un’impronta duratura sulla città" – dice il gruppo civico - "Indicare le linee guida durante la predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, già affidato a professionisti, e gestire i nuovi bandi per le concessioni demaniali. Questioni importanti, che non devono essere affatto sottovalutate per la salvaguardia della città e degli stessi operatori di settore. Vanno affrontate con una visione chiara e soprattutto trasparente".

"Il Piano del Verde dovrà essere considerato punto di partenza del nuovo Puc. Il patrimonio esistente deve essere censito e tutelato prima di qualsiasi decisione urbanistica. Nessuna costruzione o trasformazione può ignorare il valore ambientale, paesaggistico e identitario del verde di Bordighera" - sottolinea Sattanino - "Il Puc deve rafforzare la vocazione di Bordighera come città caratterizzata dall’armonia tra costruito e giardini, dalla qualità architettonica dei suoi edifici, limitando il consumo di suolo. Concordi sulla rigenerazione del patrimonio esistente ma non nuove costruzioni. Vogliamo dare spazio nel nuovo strumento urbanistico all’insediamento di strutture ricettive e al cosiddetto 'Senior Living', attuando agevolazioni tributarie, riconoscendo la vocazione turistica di Bordighera ma anche l’aumentata longevità della popolazione, sia residente che ospite".

Obiettivo Bordighera è pronto a realizzare anche parcheggi interrati. "Dobbiamo liberare le superfici per creare nuove aree pedonali e verdi" – commenta il candidato sindaco Davide Sattanino – "E’ necessario restituire progressivamente il centro cittadino alle persone, ridurre il traffico nelle zone dove si presenta maggiormente intenso".

Obiettivo Bordighera ha predisposto anche linee guida per il Demanio marittimo. "Qualsiasi nuova struttura sulle spiagge dovrà essere di minimo impatto visivo e di volumetria inferiore a quella eventualmente sostituita" – spiegano i candidati - "Il panorama del mare è un bene collettivo e va salvaguardato. Inoltre, è fondamentale promuovere un modello di gestione coordinata dei concessionari per garantire servizi di qualità tutto l’anno. Siamo pronti a tutelare le spiagge libere esistenti evitando nuove concessioni che le riducano".

"Il Puc rappresenta la mappa del futuro di Bordighera" – sottolinea Greta Pagani, candidata consigliera, architetto Junior – "Va predisposto con competenza, visione e insieme ai cittadini. Non possiamo permetterci di sbagliare". "Le scelte urbanistiche attuate oggi disegnano la Bordighera del futuro" – dice Obiettivo Bordighera – "Le affronteremo con analisi rigorosa, partecipazione dei cittadini e un unico indirizzo: lasciare ai giovani una città migliore di quella che abbiamo trovato".