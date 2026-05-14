ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Politica

Politica | 14 maggio 2026, 07:03

Piano del Verde, Città Giardino e aree pubbliche: le proposte di Obiettivo Bordighera per il Puc

"Nessuna costruzione o trasformazione può ignorare il valore ambientale, paesaggistico e identitario del verde di Bordighera", dice il candidato sindaco Davide Sattanino

Piano del Verde, Città Giardino e aree pubbliche: le proposte di Obiettivo Bordighera per il Puc

Piano del Verde, Città Giardino, aree pubbliche e nessuna colata di cemento. Sono le proposte della lista civica Obiettivo Bordighera, che sostiene il candidato sindaco Davide Sattanino, in merito al nuovo Piano Urbanistico Comunale e alle concessioni del Demanio marittimo.

"La nuova amministrazione avrà due responsabilità strategiche che lasceranno un’impronta duratura sulla città" – dice il gruppo civico - "Indicare le linee guida durante la predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, già affidato a professionisti, e gestire i nuovi bandi per le concessioni demaniali. Questioni importanti, che non devono essere affatto sottovalutate per la salvaguardia della città e degli stessi operatori di settore. Vanno affrontate con una visione chiara e soprattutto trasparente".

"Il Piano del Verde dovrà essere considerato punto di partenza del nuovo Puc. Il patrimonio esistente deve essere censito e tutelato prima di qualsiasi decisione urbanistica. Nessuna costruzione o trasformazione può ignorare il valore ambientale, paesaggistico e identitario del verde di Bordighera" - sottolinea Sattanino - "Il Puc deve rafforzare la vocazione di Bordighera come città caratterizzata dall’armonia tra costruito e giardini, dalla qualità architettonica dei suoi edifici, limitando il consumo di suolo. Concordi sulla rigenerazione del patrimonio esistente ma non nuove costruzioni. Vogliamo dare spazio nel nuovo strumento urbanistico all’insediamento di strutture ricettive e al cosiddetto 'Senior Living', attuando agevolazioni tributarie, riconoscendo la vocazione turistica di Bordighera ma anche l’aumentata longevità della popolazione, sia residente che ospite".

Obiettivo Bordighera è pronto a realizzare anche parcheggi interrati. "Dobbiamo liberare le superfici per creare nuove aree pedonali e verdi" – commenta il candidato sindaco Davide Sattanino – "E’ necessario restituire progressivamente il centro cittadino alle persone, ridurre il traffico nelle zone dove si presenta maggiormente intenso".

Obiettivo Bordighera ha predisposto anche linee guida per il Demanio marittimo. "Qualsiasi nuova struttura sulle spiagge dovrà essere di minimo impatto visivo e di volumetria inferiore a quella eventualmente sostituita" – spiegano i candidati - "Il panorama del mare è un bene collettivo e va salvaguardato. Inoltre, è fondamentale promuovere un modello di gestione coordinata dei concessionari per garantire servizi di qualità tutto l’anno. Siamo pronti a tutelare le spiagge libere esistenti evitando nuove concessioni che le riducano".

"Il Puc rappresenta la mappa del futuro di Bordighera"sottolinea Greta Pagani, candidata consigliera, architetto Junior – "Va predisposto con competenza, visione e insieme ai cittadini. Non possiamo permetterci di sbagliare". "Le scelte urbanistiche attuate oggi disegnano la Bordighera del futuro" – dice Obiettivo Bordighera – "Le affronteremo con analisi rigorosa, partecipazione dei cittadini e un unico indirizzo: lasciare ai giovani una città migliore di quella che abbiamo trovato".

News collegate:
 Marcia delle Palme, Sattanino: "Obiettivo Bordighera non ha nulla a che fare con l'esposto" - 13-05-26 21:15
 "Da 75 a soli 16 alberghi in quarant’anni, la rotta va invertita": Obiettivo Bordighera presenta il piano per il rilancio turistico  - 13-05-26 14:35
 Bordighera, Sattanino replica al Comitato cittadino: “Le risposte erano già nel nostro programma” - 12-05-26 11:57
 Verso le elezioni amministrative, sei domande sui problemi della città: spuntano manifesti del 'Comitato cittadino di Bordighera' (Foto) - 11-05-26 19:15
 Navette elettriche, parcheggi e mobilità sostenibile per muoversi a Bordighera senza stress. Sattanino: "Soluzioni concrete" - 11-05-26 07:49
 Obiettivo Bordighera, Mara Lorenzi: "Programmi elettorali elaborati dall'intelligenza artificiale rendono aleatorio il patto con i cittadini" - 09-05-26 14:45
 Temporary shops, marchi De.Co., partnership tra esercenti e destagionalizzazione: le proposte di Obiettivo Bordighera per il rilancio del commercio - 09-05-26 07:11
 Saint Charles, Obiettivo Bordighera: "Baldassarre vuole difendere l'ospedale ma in passato non prese impegno formale per tutelarlo" - 08-05-26 11:03
 Incontro in piazza con Obiettivo Bordighera, il candidato sindaco Davide Sattanino: "Il contatto umano è un valore da difendere" - 07-05-26 15:59
 Obiettivo Bordighera propone un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria - 07-05-26 07:05
 Ospedale di Bordighera, Mara Lorenzi: "Un presidio che chiede impegno continuativo da parte della Regione" - 05-05-26 08:00
 Salute e sanità, Obiettivo Bordighera punta a tutelare presidi territoriali e i servizi ai cittadini - 05-05-26 07:05
 Bordighera al voto, ecco i cinque programmi per il dopo Ingenito: sfida su turismo, decoro e rilancio città - 04-05-26 07:14
 Obiettivo Bordighera, il candidato sindaco Davide Sattanino: "Predisposto un piano per una città più sicura e inclusiva" - 03-05-26 07:11
 Bordighera Alta, l’ex Ufficio Tecnico diventerà Centro Civico-Turistico: proposta concreta di Obiettivo Bordighera - 02-05-26 07:05
 Obiettivo Bordighera: "Sasso e Arziglia necessitano di interventi migliorativi" - 01-05-26 17:45
 Rischio incendi, Obiettivo Bordighera punta sulla prevenzione: "E' un dovere e una priorità" - 01-05-26 12:48
 Obiettivo Bordighera: "Borghetto San Nicolò e le Due Strade meritano la stessa attenzione del centro" - 30-04-26 15:45
 Una città più vivibile, attrattiva, moderna e inclusiva: Obiettivo Bordighera presenta il programma amministrativo (Foto e video) - 30-04-26 07:11
 Bordighera, sorteggiato l’ordine delle liste: cinque candidati sindaco in corsa verso il voto di maggio - 26-04-26 17:21
 Scuola Maria Primina, Sattanino: "Obiettivo Bordighera solleciterà incontri con gli organi competenti" - 26-04-26 07:11
 Elezioni amministrative 2026, Obiettivo Bordighera deposita la lista - 24-04-26 09:47
 Turismo tutto l'anno, miglioramento della vita, innovazione e tutela: Obiettivo Bordighera presenta il programma (Foto) - 24-04-26 07:09
 Villa Regina Margherita, futuro incerto tra ritardi e promesse: l’appello di Lorenzi in campagna elettorale - 24-04-26 07:05
 Elezioni amministrative 2026, 'Obiettivo Bordighera' incontra la città sul lungomare (Foto) - 18-04-26 10:01
 Nuovo point di Obiettivo Bordighera alle Due Strade, tanti cittadini all'inaugurazione (Foto) - 17-04-26 11:46
 Obiettivo Bordighera si presenta: "Mettiamo competenze, esperienze e valori al servizio della città" (Foto e video) - 10-04-26 20:45
 Elezioni amministrative 2026, squadra e programma elettorale: Obiettivo Bordighera si presenta alla città (Foto) - 09-04-26 07:05
 'Obiettivo Bordighera', Melina Rodà: "Montenero va sviluppato e protetto, occorre creare un polo naturalistico e sportivo"  - 08-04-26 12:45
 Elezioni amministrative 2026, Obiettivo Bordighera: "Puntiamo a rendere la città più moderna e vivibile" (Foto) - 25-03-26 07:11
 Turismo, tutela del verde, impegno sociale e spiagge tra i capisaldi del programma di Obiettivo Bordighera - 17-03-26 07:11
 Elezioni amministrative 2026, Obiettivo Bordighera inaugura il point elettorale (Foto e video) - 07-03-26 18:47
 Elezioni amministrative, 'Obiettivo Bordighera' è la lista del candidato sindaco Davide Sattanino (Foto) - 07-03-26 07:05
 "Cambiare prospettive per scoprire nuove direzioni", spunta 'Obiettivo Bordighera' - 03-03-26 17:48

I.P.E.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium