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Politica | 21 maggio 2026, 16:29

Obiettivo Bordighera: "Il pronto soccorso dell'ospedale Saint Charles è da salvaguardare"

"Sarà un osservato speciale su cui ci relazioneremo sistematicamente con l’Asl1 affinché sia mantenuto, migliorato e possibilmente potenziato durante i periodi di maggior afflusso turistico", dice la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino

Obiettivo Bordighera: &quot;Il pronto soccorso dell'ospedale Saint Charles è da salvaguardare&quot;

"L’ospedale deve rimanere più che aperto. Deve conquistare un ruolo di servizio sempre più soddisfacente soprattutto per il pronto soccorso, che è stato il movente dell’interesse e della pianificazione della Regione Liguria dal 2017 in poi e che rappresenta il vero 'presidio' per il nostro territorio" - dice Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino commentando l’incontro pubblico sulla sanità organizzato ieri sera dalla lista Bordighera Domani.

"Parlando di ospedali nella nostra zona, il candidato Giuseppe Trucchi ha affermato che 'bisogna lasciare aperto anche quello di Bordighera' e ha proseguito dicendo che occorre difendere e rafforzare i servizi del Saint Charles con un discorso comprensoriale" - afferma Obiettivo Bordighera offrendo una breve considerazione sull’ospedale Saint Charles - "Una recente indagine, realizzata da Euromedia Research e pubblicata sul Corriere della Sera del 4 marzo 2026, identifica il pronto soccorso tra le tre priorità degli italiani per la sanità, insieme alle liste di attesa e all’assistenza in ospedale. A maggior ragione, su questo territorio lungo e impervio, il pronto soccorso del Saint Charles è fondamentale. Questo non confligge con l’importanza cruciale di tutti i servizi territoriali, che tuttavia devono delegare la cura dell’emergenza al pronto soccorso ospedaliero. A cui si affida anche il rilancio del turismo destagionalizzato che enfatizza il soggiorno invernale delle persone anziane".

"Il nostro gruppo ha già fatto dichiarazioni in questa direzione ed è legittimo ribadirle: il servizio del pronto soccorso del Saint Charles sarà un osservato speciale su cui ci relazioneremo sistematicamente con l’Asl1 affinché sia mantenuto, migliorato e possibilmente potenziato durante i periodi di maggior afflusso turistico con beneficio anche del servizio del pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo" - sottolinea Obiettivo Bordighera.

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I.P.E.

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