Sanità, il Comune di Sanremo convoca la quinta commissione: parte il confronto sul futuro del 118

Dopo il confronto andato in scena in consiglio comunale sul futuro del 118 e dei servizi sanitari del territorio, arriva ora il primo passo operativo richiesto dall’ordine del giorno approvato dall’aula. Il Comune di Sanremo ha infatti indetto ufficialmente la convocazione della quinta commissione consiliare, chiamata ad affrontare il tema della sanità locale e delle prospettive dell’ospedale cittadino.

La riunione rappresenta la naturale conseguenza del documento votato all’unanimità durante l’ultima seduta del consiglio comunale, nel corso della quale maggioranza e opposizione si erano confrontate duramente soprattutto sul trasferimento della centrale operativa del 118.

Proprio la quinta commissione, presieduta da Antonio Cavallero, era stata indicata come il luogo istituzionale in cui aprire un confronto permanente con Regione Liguria per monitorare il mantenimento del punto nascite, la qualità dei servizi sanitari e il futuro del presidio ospedaliero matuziano.

Il dibattito in aula aveva acceso tensioni trasversali. Dai banchi della minoranza erano arrivate accuse di immobilismo politico e di scarsa opposizione alle decisioni regionali, mentre parte della maggioranza aveva difeso l’operato dell’amministrazione sostenendo che il Comune si sia mosso non appena emerse criticità concrete sul servizio.

Ora però il confronto passa dalla polemica politica agli atti ufficiali. La convocazione della commissione, a seguito di ordine del giorno presentato da Alessandra Pavone, segna infatti l’avvio di un percorso che potrebbe coinvolgere anche rappresentanti sanitari, Regione e cittadini, con l’obiettivo di fare chiarezza sul destino dei servizi ospedalieri del Ponente ligure. Alla commissione prenderanno parte, oltre ai membri dell'amministrazione, la Lilt, l'Asl, l'associazione Donne Europa e il dottor Claudio Battaglia, fondatore di Breast Unit.

Resta alta, intanto, la preoccupazione sul territorio. Dal punto nascite alla centrale del 118, il tema sanitario continua a rappresentare uno dei dossier più delicati per Palazzo Bellevue, destinato a restare al centro del dibattito politico nelle prossime settimane.