Sanremo: secondo ledwall informativo, al fondo di via Padre Semeria sarà il 'gemello' di quello installato di fronte al Comune (Foto)

Tempo permettendo nelle prossime ore si complerà il lavoro di installazione dei due ledwall previsti dall’Amministrazione comunale, per informare e per pubblicizzare gli eventi di Sanremo. Si tratta di un’idea dell’Assessorato al Turismo, guidato da Alessandro Sindoni, che ha visto la sostituzione della struttura di corso Cavallotti che, per tanti anni ha ospitato i manifesti 6x3 che pubblicizzavano le manifestazioni più importanti della città dei fiori e che, per chi arrivava in comune, scandivano gli appuntamenti matuziani.

Con l’innovazione e il digitale serviva una ‘svecchiata’ e anche un modo più diretto e veloce per informare. Il primo ledwall è stato installato alcune settimane fa e sta già proiettando immagini e pannelli pubblicitari mentre il secondo è in allestimento al fondo di via Padre Semeria, dove arrivano migliaia di turisti dall’autostrada. Il ledwall, opportunamente modificato e sempre collegato con il Comune, era quello smontato dal Casinò (che ora ne ha uno nuovo) ed avrà le stesse funzioni di quello in corso Cavallotti.

I due ledwall saranno controllati in modo semplice e via fibra ottica direttamente dal Comune. Si potranno inserire le immagini con la promozione degli eventi ma anche video e foto della città, senza dimenticare l’informazione a cittadini e turisti su eventuali notizie di particolare rilevanza. Si tratta di un nuovo passo avanti per la promozione della città in chiave moderna e potrà garantire le informazioni al pubblico ed ai turisti in tempo reale.