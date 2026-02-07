Ventimiglia: torna in frazione Grimaldi il corso sui muri a secco: al via la tredicesima edizione dal 14 marzo

L’associazione Terre di Grimaldi annuncia la tredicesima edizione del corso di Muri a secco, che si terrà come di consueto a Grimaldi a partire da sabato 14 marzo alle 9. Il corso, ormai diventato un appuntamento fisso per appassionati e addetti ai lavori, prevede 12 lezioni da 3 ore ciascuna, distribuite tra mattina e pomeriggio, per una durata complessiva di 36 ore. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione e verrà somministrato un test finale per verificare l’apprendimento delle nozioni di base.

Le lezioni saranno quasi esclusivamente pratiche, con alcune introduzioni teoriche. “Il calendario potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo”, precisano gli organizzatori. È inoltre consigliato arrivare mezz’ora prima dell’orario di inizio della mattina, per avere il tempo necessario a raggiungere il cantiere. Il programma è particolarmente articolato e include l’analisi delle cause di crollo dei muri, come la mancanza di manutenzione, errori costruttivi, variazioni dei carichi o l’impermeabilizzazione del suolo soprastante. I partecipanti realizzeranno un tratto di muro ex novo e si cimenteranno anche nel ripristino di porzioni crollate, senza ricorrere allo smontaggio integrale. Una parte del corso sarà dedicata alla teoria della tecnica costruttiva e a una panoramica sulla normativa vigente e sulle eventuali autorizzazioni necessarie per questo tipo di opere.

Per garantire un adeguato supporto didattico, il numero di iscrizioni è limitato a 10 partecipanti. La quota comprende anche la tessera associativa, che assicura la copertura assicurativa per infortuni e danni a terzi. Per partecipare è necessario essere muniti di scarpe antinfortunistiche, guanti e abbigliamento da lavoro.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a terredigrimaldi@gmail.com.