Sanremo, Green Park e il ritorno dell’Oasi Chez Gabri: nuova vita per il ristorante di Pian di Poma (Foto)

Dopo la recente ripresa dei lavori per il Green Park di Pian di Poma dello scorso ottobre, sono partite anche le operazioni per ridare nuova vita al ristorante Oasi Chez Gabri. Le operazioni hanno già visto la realizzazione dello scheletro della struttura e dovrebbero procedere all'interno del project financing che punta a valorizzare l’area, offrendo nuovi servizi e spazi moderni.

La gestione del ristorante sarà affidata alla società OIT SRL, che a sua volta, come confermato anche dall'assessore all'urbanistica Massimo Donzella, affideràa sua volta i locali agli ex gestori del ristorante. Una notizia che segna un ritorno importante per chi, in passato, ha già avuto un’attività di ristorazione a Pian di Poma e che ora potrà nuovamente operare in questa zona strategica della città. Durante gli anni lontani da Pian di Poma, i ristoratori hanno continuato a lavorare nel settore rimanendo in città, e presto si prospetterà per loro la possibilità di tornare nella loro vecchia struttura.

Si tratta di un segnale importante, specie considerando il confronto di qualche anno fa tra i titolari e la società, che aveva complicato le operazioni, concluso con un accordo tra le due parti in cui si stabiliva la ricostruzione della struttura a lavori inoltrati, a carico dei concessionari. Soluzione raggiunta grazie all'intermediazione del Comune. Il nuovo ristorante sarà attivo per i prossimi 33 anni in regime di concessione, al termine dei quali la proprietà tornerà pubblica, come previsto per l’intera area camper.

Le previsioni dicono che il lavoro sul Green Park dovrebbero terminare nel 2027, se la tabella di marcia che era stata prevista dovesse essere rispettata e prevederà, oltre agli interventi sul ristorante, anche 90 piazzole per i camper, nuove aree verdi e molto altro. L'investimento totale previstio per le operazioni dovrebbe essere di circa quattro milioni di euro.