Interruzione della ciclabile tra Taggia e Riva Ligure senza segnalazioni: cicloturisti evidenziano disagi e rischi per la sicurezza

Torna d'attualità l'interruzione della pista ciclabile del Ponente ligure, tra Taggia e Riva. A sollevare il caso è Cristina Castellari, cicloturista abituale, che nei giorni scorsi ha percorso la ciclabile di Sanremo insieme ad altri turisti in bicicletta.

"Nel tratto all’altezza del ponte di Taggia - evidenzia la nostra lettrice - la ciclabile risulterebbe sbarrata senza alcuna indicazione di percorso alternativo o segnaletica temporanea. Una situazione che, secondo la segnalazione, avrebbe creato disagio e problemi di sicurezza, soprattutto per famiglie e utenti più fragili. Castellari racconta di aver dovuto spiegare a una famiglia di turisti stranieri, con bambini al seguito, l’assenza di una soluzione alternativa, costringendoli a tornare indietro per evitare situazioni di pericolo. I lavori in corso sono comprensibili – sottolinea la cicloturista – ma normalmente vengono sempre indicati percorsi alternativi messi in sicurezza. In questo caso, invece, la ciclabile era chiusa senza alcuna indicazione".

Secondo la segnalazione, basterebbero pochi interventi mirati, come cartelli direzionali temporanei, pittogrammi sull’asfalto e indicazioni chiare per informare anche gli automobilisti del passaggio delle biciclette e dei limiti di velocità. Misure semplici, ma fondamentali per garantire la sicurezza stradale e tutelare un turismo sostenibile sempre più diffuso: "La ciclabile del Ponente ligure è considerata un’eccellenza per il cicloturismo nazionale e internazionale, frequentata da visitatori di tutte le età e in ogni stagione. L’auspicio espresso nella segnalazione è che la Pubblica Amministrazione prenda in considerazione queste osservazioni, migliorando la gestione delle interruzioni e contribuendo allo sviluppo del turismo in bicicletta sul territorio".