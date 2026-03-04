Ventimiglia, il Liceo Aprosio prepara gli studenti al voto: confronto sul referendum costituzionale

L’altra mattina gli studenti di quarta e quinta del liceo Aprosio di Ventimiglia sono stati protagonisti di un interessante confronto mirato ad accompagnarli al voto del 22 e 23 marzo con consapevolezza e obiettività.

L’auditorium della scuola si è trasformata in una vera e propria 'tribuna elettorale' finalizzata a offrire uno spazio di confronto democratico e trasparente: un prezioso aiuto agli studenti per la prima volta alle urne. Due relatori d'eccezione, l’avvocato Marco Bosio, penalista del foro di Imperia e Sanremo e l’avvocato Andrea Frascherelli, del foro di Savona hanno risposto ai numerosi quesiti formulati dai liceali sotto la guida dei docenti di Diritto Luciana Biamonti, Ramona Seminara e Domenico Savoia. Il confronto è stato moderato dalla professoressa Donatella Lauria.

“Desidero ringraziare i due professionisti - commenta il dirigente Giovanni Oggiana - a nome mio e di tutto il Liceo Statale "Angelico Aprosio" , per aver accettato di partecipare a questo momento di approfondimento in vista del referendum del 22 marzo 2026. Il contributo è risultato utile e prezioso per favorire una partecipazione consapevole alla vita democratica dei nostri studenti”.

I ragazzi hanno sottoposto ai relatori venti domande totali. Ognuna delle due parti, in due minuti di tempo, ha motivato le ragioni del sì e del no. Per garantire par condicio e un ritmo dinamico, il dibattito ha seguito un rigoroso 'stile confronto americano'.