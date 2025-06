1975-2025, Camporosso festeggia il 50esimo anniversario della Protezione civile (Foto e video)

Grande festa a Camporosso per il cinquantesimo anniversario della Protezione civile. Un'occasione per ricordare ed elogiare il lavoro dei volontari della squadra, che ogni giorno dedicano il loro tempo libero per il bene della comunità con forza e dedizione.

La cerimonia si è svolta in mattinata alla presenza di autorità civili, militari, religiose e delle squadre della protezione civile della provincia. Per l'occasione si sono esibiti la banda musicale di Vallebona e gli sbandieratori e musici del Sestiere Auriveu. "Ci abbiamo messo 50 anni per raggiungere quello che abbiamo ottenuto oggi, la sede, i mezzi e una squadra così numerosa" - commenta Fulvio Pizzo, presidente della Protezione civile di Camporosso - "Tutto questo però lo dobbiamo a due persone che hanno dato il via a tutto: Antonio Raimondo e Elso Piombo. Quando abbiamo iniziato non avevamo niente andavamo a spegnere gli incendi con i propri mezzi, motorini e auto, non avevamo neanche una sede. Poi gentilmente ci hanno offerto un terreno sul quale abbiamo creato la nostra sede. All'inizio era piccola poi il gruppo è cresciuto, le esigenze sono cambiate e così ci siamo allargati. Abbiamo iniziato a fare la sagra dei barbagiuai per raccogliere un po' di soldi per riuscire ad allargarci. Siamo riusciti così a comprare un box in lamiera più grande. Nel 2006 siamo riusciti grazie anche al contributo del Comune a creare la realtà odierna".

La Protezione civile non interviene solo per dare assistenza alla popolazione in caso di grave emergenza, ogni giorno è al lavoro per aiutare la comunità con diverse iniziative. Si occupa, infatti, di tutelare la vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai rischi e dai danni causati da calamità naturali o eventi catastrofici. Questo si traduce in una serie di attività che vanno dalla previsione e prevenzione dei rischi alla gestione e superamento dell'emergenza.

La cerimonia si è conclusa con un ricco buffet preparato dalla Spes di Ventimiglia.