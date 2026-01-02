Commercio, socialità e intrattenimento: un orso polare e Stitch animano i mercati di Ventimiglia (Foto)

Un orso polare e Stitch animano il mercato del venerdì e il mercato coperto di Ventimiglia.

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nella valorizzazione dei mercati cittadini. Anche nella giornata di oggi, infatti, due ospiti speciali hanno portato entusiasmo e colore tra le vie del centro, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente per cittadini e visitatori. "L’iniziativa rientra nel più ampio obiettivo dell’amministrazione di trasformare il tradizionale mercato del venerdì in una vera e propria fiera, capace di unire commercio, socialità e intrattenimento, valorizzando al tempo stesso il territorio e le sue eccellenze" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "Nel corso della mattinata, gli ospiti hanno fatto visita anche al mercato coperto, dove hanno potuto scoprire e apprezzare i prodotti locali, simbolo della qualità e della tradizione del nostro territorio".

Grande entusiasmo soprattutto tra i più piccoli, che hanno accolto con gioia l’iniziativa e hanno festeggiato il nuovo anno con una foto ricordo, rendendo la giornata ancora più speciale. "Un sentito ringraziamento va a Family Friends Eventi per la disponibilità e la collaborazione e all’Ufficio Commercio per il supporto organizzativo e l’impegno costante nella promozione dei mercati cittadini" - dice il vicesindaco Agosta.