Don Fabio Attard arriva a Vallecrosia, l'XI successore di Don Bosco incontra i ragazzi del Cnos-Fap (Foto e video)

Don Fabio Attard, Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, arriva a Vallecrosia. Questa mattina l'XI successore di Don Bosco ha, infatti, incontrato i ragazzi del Cnos-Fap. Un incontro molto interessante che ha dato così ufficialmente il via ai tre giorni di festa in occasione dei 150 anni di presenza Salesiana a Vallecrosia.
Alle 18, invece, è previsto un incontro con la Famiglia Salesiana nel salone parrocchiale di Maria Ausiliatrice mentre alle 21 presso il teatro Golzi al Palazzo del Parco a Bordighera verrà proposto 'Senza filtro oltre il vento, verso l'incontro', uno spettacolo-incontro, a ingresso gratuito, sui giovani in dialogo con il Rettor Maggiore dei salesiani don Fabio Attard, XI successore di Don Bosco, che sarà intervallato da riflessioni e canti sul mondo giovanile. Verrà messa a disposizione della comunità una navetta che dall'oratorio porterà al teatro, e viceversa, in particolar modo anziani e persone fragili.
Domani, il 7 marzo, alle 10 presso la sala polivalente di Vallecrosia verrà presentato il libro sui 150 anni di presenza Salesiana a Vallecrosia intitolato 'Don Bosco Vallecrosia: ieri, oggi e domani'. Nel pomeriggio, alle 14.30, nel cortile dell'oratorio Don Bosco verrà accolto, con la presenza della Banda Musicale Di Borghetto San Nicolo' - Città di Bordighera APS, don Fabio Attard, XI successore di Don Bosco, dove alle 15 gli verrà conferita la cittadinanza onoraria. Dalle 15.30 vi saranno giochi, spettacoli e intrattenimento fino alle 19 quando verrà proposto un apericena. L'8 marzo, infine, alle 11 verrà celebrata la santa messa solenne presieduta da don Fabio Attard.