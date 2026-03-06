Don Fabio Attard arriva a Vallecrosia, l'XI successore di Don Bosco incontra i ragazzi del Cnos-Fap (Foto e video)

Don Fabio Attard, Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, arriva a Vallecrosia. Questa mattina l'XI successore di Don Bosco ha, infatti, incontrato i ragazzi del Cnos-Fap. Un incontro molto interessante che ha dato così ufficialmente il via ai tre giorni di festa in occasione dei 150 anni di presenza Salesiana a Vallecrosia.

Alle 18, invece, è previsto un incontro con la Famiglia Salesiana nel salone parrocchiale di Maria Ausiliatrice mentre alle 21 presso il teatro Golzi al Palazzo del Parco a Bordighera verrà proposto 'Senza filtro oltre il vento, verso l'incontro', uno spettacolo-incontro, a ingresso gratuito, sui giovani in dialogo con il Rettor Maggiore dei salesiani don Fabio Attard, XI successore di Don Bosco, che sarà intervallato da riflessioni e canti sul mondo giovanile. Verrà messa a disposizione della comunità una navetta che dall'oratorio porterà al teatro, e viceversa, in particolar modo anziani e persone fragili.