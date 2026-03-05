Vallecrosia conferisce la cittadinanza onoraria a don Fabio Attard, Perri: "Segno di gratitudine verso Don Bosco"

Vallecrosia conferisce la cittadinanza onoraria a don Fabio Attard. Verrà, infatti, organizzato un consiglio comunale solenne sabato 7 marzo, alle 15, presso il cortile dell’oratorio Don Bosco in occasione della presenza del Rettor Maggiore don Fabio Attard, XI successore di Don Giovanni Bosco.
Alla cerimonia prenderanno parte numerose autorità civili, militari e religiose, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo locale. "Durante la seduta solenne, il consiglio comunale conferirà a don Fabio Attard la cittadinanza onoraria e procederà alla consegna delle chiavi della città, quale segno di riconoscenza e di profondo legame con l’opera salesiana" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per i 150 anni di presenza delle opere di Don Bosco a Vallecrosia, un anniversario significativo che ricorda l’importante contributo educativo, sociale e spirituale che la realtà salesiana ha rappresentato e continua a rappresentare per la comunità".
"È per la nostra città un grande onore poter accogliere il Rettor Maggiore don Fabio Attard, XI successore di Don Bosco" - dichiara il sindaco Fabio Perri - "In occasione dei 150 anni della presenza salesiana a Vallecrosia, l’Amministrazione comunale ha voluto compiere un gesto simbolico ma profondamente significativo: conferire la cittadinanza onoraria e consegnare le chiavi della città al Rettor Maggiore, quale segno di gratitudine verso Don Bosco e verso tutte le opere che, nel corso di questi anni, hanno accompagnato la crescita educativa, sociale e umana di intere generazioni della nostra comunità. L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante momento istituzionale e celebrativo per la città".