Vallecrosia conferisce la cittadinanza onoraria a don Fabio Attard, Perri: "Segno di gratitudine verso Don Bosco"

Alla cerimonia prenderanno parte numerose autorità civili, militari e religiose, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo locale. "Durante la seduta solenne, il consiglio comunale conferirà a don Fabio Attard la cittadinanza onoraria e procederà alla consegna delle chiavi della città, quale segno di riconoscenza e di profondo legame con l’opera salesiana" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per i 150 anni di presenza delle opere di Don Bosco a Vallecrosia, un anniversario significativo che ricorda l’importante contributo educativo, sociale e spirituale che la realtà salesiana ha rappresentato e continua a rappresentare per la comunità".