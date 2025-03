Sanremo: profonda buca e smottamento dell'asfalto da anni in Valle Armea, dal Comune "A breve la consegna del cantiere"

Il Comune ha eseguito ieri un sopralluogo per verificare la situazione dei sottoservizi ma, tra pochi giorni, è prevista la consegna del cantiere per la totale sistemazione della strada. La conferma arriva da palazzo Bellevue, dopo la notizia pubblicata dal nostro giornale, in relazione alla profonda buca e al parziale crollo dell’intera carreggiata a ridosso del torrente, rispettivamente da due e quattro anni, in via Armea a Sanremo.

Nelle ultime ore alcuni residenti e molti imprenditori che lavorano nella zona di Valle Armea, erano insorti per la situazione ormai atavica della zona. Nel caso della buca profonda, a ridosso del ponte in ferro, è stato semplicemente apposto un cartello di pericolo, che deve essere aggirato. Per il crollo della carreggiata, invece, bisogna risalire alla tempesta ‘Alex’. Due interventi che residenti e imprenditori attendono da anni e che, come confermatoci dal Comune, dovrebbero essere eseguiti a brevissimo.