Stazione di Sanremo, a fine febbraio i lavori per la sostituzione dei tapis roulant: investimento da 3 milioni di euro

Saranno sostituiti entro la fine di febbraio tutti e otto i tapis roulant presenti all’interno della stazione ferroviaria di Sanremo. I lavori inizieranno subito dopo la conclusione del Festival di Sanremo, come annunciato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del gruppo FS. L’intervento prevede un investimento complessivo di 3 milioni di euro e mira a modernizzare le infrastrutture della stazione, garantendo maggiore sicurezza, efficienza e comfort per i passeggeri.

La stazione ferroviaria di Sanremo, punto strategico per i collegamenti ferroviari della Riviera dei Fiori, dispone attualmente di otto tapis roulant che collegano le diverse aree interne. Questi verranno completamente sostituiti con impianti di nuova generazione, in linea con gli standard più recenti in termini di tecnologia, risparmio energetico e accessibilità. I lavori, che partiranno dopo il Festival, si concluderanno gradualmente nel corso dei mesi successivi, cercando di minimizzare i disagi per i viaggiatori.

La sostituzione dei tapis roulant rappresenta un passo importante per la stazione ferroviaria di Sanremo, che accoglie ogni anno migliaia di passeggeri, specialmente durante il Festival e la stagione estiva. Con l’installazione dei nuovi impianti, si punta a garantire una mobilità più fluida e sicura, migliorando l’esperienza di viaggio per tutti gli utenti, inclusi coloro con mobilità ridotta. Ieri avevamo evidenziato come uno dei tapis roulant fosse ancora bloccato.