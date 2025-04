Sanremo: piove nei magazzini del mercato di Valle Armea e si lamentano gli affittuari, le rassicurazioni di Amaie Energia

Piove nella zona dei magazzini dietro il mercato dei fiori di Sanremo con tanti disagi per gli affittuari dello stesso. La giornata di maltempo ha creato non pochi problemi a chi ha il deposito in Valle Armea, come testimoniato dalle immagini girate dagli stessi. D’altro canto arrivano le rassicurazioni di Amaie Energia, partecipata del Comune di Sanremo che gestisce il mercato, per una totale ristrutturazione della zona entro i primi 6 mesi del prossimo anno.

La situazione di questa mattina e, in genere quando piove forte, è quella che si vede nelle immagini. Chi deve operare tra i magazzini si trova sotto scrisci d’acqua importante, delle vere e proprie cascate. Alcuni degli affittuari hanno anche minacciato di lasciarli per cercare altri luoghi con meno problemi.

Da Amaie Energia arrivano ampie rassicurazioni: “I lavori per sistemare i problemi che giustamente gli affittuari evidenziano – ci ha detto l’Amministratore della società, Sergio Tommasini – partiranno a brevissimo nell’ambito degli interventi strutturali del Pnrr, che comprendono anche il tetto. Si tratta di disagi che conosciamo e, per questo ci scusiamo con loro. Ma servono ancora alcuni mesi prima di poter mettere la parola fine”.

“Siamo pronti – termina Tommasini - e a breve partiranno i bandi per risanare tutta la zona del mercato. Il tetto sarà interamente rifatto e sarà installato il cosiddetto ‘parco solare’ per alimentare tutta la struttura sul piano elettrico. E’ prevista una spesa totale di 16 milioni di euro e, tra la fine di quest’anno e i primi 6 mesi del 2026 verranno terminati i lavori, anche con l’allestimento della nuova banca del freddo e della nuova asta”.