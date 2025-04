Maltempo, finita l’emergenza in provincia di Imperia: più di 30 interventi dei Vigili del Fuoco, situazione in miglioramento

Si è ufficialmente conclusa nella serata di giovedì l’allerta meteo che, per oltre 24 ore, ha interessato l’intera provincia di Imperia e tutto il Ponente ligure. Le forti e persistenti precipitazioni che hanno colpito il territorio tra mercoledì e giovedì hanno provocato numerosi disagi, ma fortunatamente senza causare gravi conseguenze a persone. Da oggi, venerdì 18 aprile, la situazione è in lento ma progressivo miglioramento.

Sul fronte degli interventi, i Vigili del Fuoco – insieme alla Protezione Civile – hanno effettuato circa 30 operazioni di messa in sicurezza su tutto il territorio provinciale: frane, allagamenti e cadute di alberi hanno messo a dura prova le infrastrutture, confermando ancora una volta la vulnerabilità idrogeologica della zona.

I principali danni e disagi. A Sanremo, una frana ha interrotto strada Roccaro, mentre la strada per San Romolo è stata temporaneamente chiusa per rischio smottamenti, venendo poi riaperta in mattinata. In Valle Armea, al Consorzio Cascine Lunaire, diverse famiglie sono rimaste isolate a causa dell’allagamento del ponticello che rappresenta l’unico collegamento con la città. I residenti hanno anche segnalato la possibilità che i tubi dell’acqua potabile, ancorati al ponte, possano essere trascinati via dalla corrente.

A Ventimiglia, il crollo parziale di un muro in via Fontana ha richiesto un intervento urgente da parte dei tecnici comunali. A Bordighera, uno smottamento in via Mameli, nei pressi del viadotto autostradale, ha causato la chiusura temporanea della strada, ora riaperta ma con velocità ridotta per sicurezza. A Camporosso, in strada degli Olandesi, un grosso pino è caduto bloccando la carreggiata, mentre a Triora un altro albero è crollato sulla strada di accesso al borgo, senza provocare feriti.

Entroterra e corsi d’acqua sotto osservazione. Nell’entroterra, la Valle Argentina è risultata tra le più colpite, con frane e alberi caduti che hanno interrotto diverse vie di comunicazione. A Ceriana, due smottamenti sono stati messi in sicurezza dalla Protezione Civile locale. I principali corsi d’acqua – Arroscia, Impero, Argentina, Armea e Nervia – sono stati costantemente monitorati: in alcuni punti hanno superato la soglia di allerta gialla, ma senza provocare esondazioni. I livelli idrometrici sono ora in graduale discesa.

Previsioni meteo e fase post-emergenza. Per la giornata di oggi, venerdì 18 aprile, non sono previste nuove piogge: il cielo si manterrà nuvoloso, con temperature comprese tra i 10 e i 16 gradi. Il fine settimana dovrebbe mantenersi stabile, anche se è atteso un peggioramento nella giornata di Pasqua, che al momento sembra comunque contenuto. Ora l’attenzione è rivolta alla fase post-emergenza: si contano i danni, si lavora per riaprire tutte le strade e ripristinare i servizi essenziali. I tecnici stanno continuando a monitorare i punti più fragili del territorio, con l’auspicio che – dopo le ultime 48 ore di allerta – il peggio sia davvero alle spalle.