Allerta gialla fino alle 15: scesi tra 20 e 50 mm nella notte, corsi d'acqua vicini alle soglie di attenzione e ora occhio a vento e mare

Notte di pioggia, quella appena trascorsa per la nostra provincia con le precipitazioni che non si sono mai fermate da ieri. Dalla mezzanotte siamo in allerta gialla e la perturbazione che sta colpendo la nostra zona andrà avanti ancora per diverse ore. Almeno per ora non si registrano danni particolari, se non la caduta di qualche ramo ed alcuni alberi pericolanti che saranno oggetto di intervento da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia e dei distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia.

Vediamo la situazione delle precipitazioni alle 6.30. Il grosso della perturbazione sta colpendo in particolare l’entroterra della zona a Levante della provincia. Il picco massimo, fino ad ora, spetta a Colle di Nava e Verdeggia con 129 millimetri caduti dall’inizio della perturbazione. Sopra i 100 troviamo anche: Pieve di Teco 124, Triora 121 e Bajardo 104. Poco sotto: Apricale 99, Pigna e Ceriana 95, Borgomaro 93, Rocchetta Nervina e Montalto 90, Seborga e Castelvittorio 89, Airole 84, Sanremo 83, Dolcedo 82, Cipressa 81, Dolceacqua 80, Pontedassio 72, Diano Marina 67, Ventimiglia 63, Imperia 62.

Attenzione ora a fiumi e torrenti, che sono in decisa crescita. L’innalzamento dei livelli nel corso della notte c’è stato ed alcuni si trovano già vicino alle soglie di attenzione. Nel dettaglio l’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco ha raggiunto quota 2,24 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è invece salito vicino alla soglia gialla, a quota 1,16 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Il torrente Argentina è salito fino a quota 3,58 (livelli di allerta a 5 e 7) in località Merelli; a Taggia è arrivato a 1,98 (livelli di 3 per il giallo, e 4,5 rosso). Il torrente Armea, a Sanremo, è salito 0,61 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia: ad Isolabona è arrivato a 1,70 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2); a Dolceacqua è arrivato fino a 1,85 (giallo a 4 e rosso a 5). Il Roya, nella zona di Airole è a quota 3,48 (giallo 5,40 e rosso a 7) mentre a Torri è a 0,70 (giallo a 3,5 e rosso a 5,2) e Ventimiglia era arrivato a 1,61 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Vista la situazione e le piogge ancora in atto tutti i corsi d’acqua sono ovviamente attenzionati, visto che potrebbero ulteriormente crescere ed avvicinarsi alle due soglie. Le temperature minime della notte hanno visto i classici picchi a Poggio Fearza (1.800 metri) con 2,8, con Verdeggia e Bajardo a 6,8 e Triora 7,9. Le più alte sulla costa, tra gli 11,9 di Ventimiglia, i 12,3 di Sanremo e i 12,9 di Diano Marina.

Per quanto riguarda le previsioni, oggi la convergenza tra gli intensi flussi di direzione diversa innescherà i temporali sul centro ponente, che si aggiungeranno a un contesto di piogge diffuse. Nel corso della giornata lo scirocco sarà rimpiazzato dal libeccio. Attenzione anche i venti con burrasca forte da sud est su centro levante (soprattutto nella prima parte della giornata) e la mareggiata. Alta probabilità di temporali forti e organizzati. Venti in rinforzo da Sud-Est fino a burrasca forte. Mareggiate intense ovunque per onda lunga da Sud/Sud-Est.