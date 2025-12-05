Molini di Triora, frana ad Agaggio Superiore: strada chiusa al traffico fino a nuovi accertamenti

Il Comune di Molini di Triora ha disposto la chiusura immediata al transito di un tratto della strada comunale nella frazione di Agaggio Superiore a causa di un movimento franoso rilevato ieri. L’ordinanza sindacale è stata firmata dal sindaco Manuela Sasso. Il provvedimento si è reso necessario dopo il crollo di materiale sulla carreggiata, che ha reso il transito veicolare pericoloso.

La chiusura resterà in vigore fino al completamento delle verifiche da parte dei tecnici specializzati e al ripristino delle condizioni di sicurezza. L’unica eccezione al divieto riguarda i mezzi di soccorso, autorizzati a transitare in caso di necessità. Il Comune raccomanda ai residenti e agli utenti della strada di attenersi scrupolosamente alle disposizioni, ricordando che le violazioni saranno soggette alle sanzioni previste dal Testo Unico degli Enti Locali.

L’ordinanza è stata trasmessa anche alla Prefettura di Imperia, alla Provincia di Imperia e alla Stazione dei Carabinieri di Triora.