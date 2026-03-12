Asl 1 e Comune di Sanremo smentiscono l’allarme sull’acqua tra Taggia e Sanremo: “Nessun inquinamento delle falde, è una fake news”

Nessun inquinamento delle falde acquifere nel comune di Taggia né problemi per l’acqua potabile a Sanremo. A chiarirlo è Asl 1 Imperiese, che interviene per smentire una notizia circolata nelle ultime ore su alcuni social network della provincia. Secondo quanto spiegato dall’azienda sanitaria, si tratta di una segnalazione priva di qualsiasi fondamento, diffusa online senza riscontri ufficiali.

“È totalmente priva di fondamento la notizia che sta circolando sui social relativa all’inquinamento delle falde acquifere nel comune di Taggia con interessamento alle utenze di Sanremo”, comunica Asl 1 in una nota. L’azienda sanitaria ricorda inoltre che la qualità dell’acqua potabile distribuita dagli acquedotti della provincia viene controllata regolarmente, sia dal gestore del servizio idrico sia dalla stessa Asl. “Ad oggi non ci sono evidenze di inquinamento”, sottolinea ancora l’ente sanitario.

Il comune matuziano evidenzia come i commenti si riferiscano ad un evento risalente a circa tre anni fa: "La comunicazione riguarda, infatti, una situazione verificatasi in passato per cui, all’epoca, sono state tempestivamente attivate tutte le procedure previste e adottate le necessarie misure cautelative. Si evidenzia pertanto che non sussiste alcuna emergenza attuale riconducibile ai fatti descritti nel messaggio diffuso sui social. Invitiamo la cittadinanza a prestare attenzione alla diffusione di informazioni non aggiornate, verificando sempre la provenienza e la data delle comunicazioni e a fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali del Comune e degli enti competenti".

Per questo motivo Asl 1 invita la popolazione a prestare attenzione alle informazioni non verificate che circolano online, ribadendo che la presunta contaminazione dell’acqua è da considerarsi una “fake news”. L’appello ai cittadini è quello di fare riferimento esclusivamente ai comunicati diffusi attraverso i canali ufficiali, per evitare allarmismi ingiustificati. Per l'ennesima volta i social si dimostrano fonte di notizie false.