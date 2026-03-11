Vallecrosia in lutto per la morte improvvisa della 29enne Alessia Biasi

Vallecrosia è in lutto per la morte improvvisa della 29enne Alessia Biasi.

Lascia il marito Valerio, il piccolo Tommaso, la mamma Daniela, il papà Orlando, il fratello Matteo, la sorella Alice, parenti e amici. Una notizia che ha scioccato e gettato nello sconforto la comunità di Vallecrosia, dove Alessia è cresciuta prima di trasferirsi a Zanica (BG), che si stringe così attorno alla famiglia della 29enne.

Il funerale verrà celebrato il 13 marzo alle 10 a Zanica. Dalle Sale del Commiato della Bergamasca a Verdello, la salma raggiungerà la parrocchia San Nicolò Vescovo. Dopo la liturgia funebre seguirà il trasporto presso il tempio crematorio. La veglia di preghiera verrà celebrata giovedì 12 marzo alle 17 presso la camera ardente.