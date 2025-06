Macabra scoperta a Sanremo, trovato un cadavere in un rio

Trovato un cadavere in un rio a Sanremo. E' successo nel pomeriggio odierno in strada San Giovanni.

Sul posto sono intervenuti la polizia, un'automedica Alfa 2 e i vigili del fuoco. La vittima, sembrerebbe una donna, probabilmente è morta da tempo visto che il corpo ritrovato risultava già in stato di decomposizione. Gli uomini del 115 hanno supportato le forze dell'ordine nel recupero del cadavere trovato in acqua in una zona un po' difficile da raggiungere.

Al vaglio delle forze dell'ordine le cause della morte della donna, che non si esclude possa trattarsi di una persona dispersa o scomparsa.