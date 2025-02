Sanremo, cartelli abusivi in ​​Via Matteotti e Via XX Settembre: Polizia Locale locale al lavoro per rimuoverli (Foto)

Giorni di lavoro per la Polizia Locale di Sanremo, impegnata per rimuovere una serie di cartelli abusivi comparsi sui pali della segnaletica in Via Matteotti e Via XX Settembre. I cartelli, di colore verde, riportano una domanda enigmatica: "Chi è il primo che cede stasera?" , seguita dal nome Gaia, con la scritta Sanremo 2025 in sottofondo e poi un numero di telefono.

L'origine e il significato di questi cartelli non sono ancora chiari, ma la loro installazione è avvenuta senza autorizzazione, motivo per cui la Polizia Locale ha avviato le operazioni di rimozione. L'affissione abusiva di manifesti e cartelli su suolo pubblico è infatti vietata e può comportare sanzioni per chi li ha posizionati senza permessi.

Gli agenti sono impegnati nel monitoraggio della zona per individuare eventuali altri cartelli simili e valutare se dietro questa iniziativa vi sia una campagna pubblicitaria non autorizzata o un'azione spontanea.

Sanremo, nei giorni del Festival, è spesso teatro di iniziative di guerrilla marketing o di messaggi creativi diffusi senza autorizzazione. Tuttavia, l'occupazione abusiva di spazi pubblici rappresenta un'infrazione e la Polizia Locale sta agendo tempestivamente per ripristinare il decoro urbano.