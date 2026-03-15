Ventimiglia, l’assessore regionale Marco Scajola nominato socio onorario dell’associazione sportiva “A Lampara”

L'assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola nuovo socio onorario dell'Associazione sportiva 'A Lampara' di Ventimiglia presieduta da Francesco Tripodi. A consegnare la tessera ufficiale a Scajola il consigliere dell'associazione Rocco Spanò e il socio Daniele Cellura.

"Da anni ho il piacere di essere socio onorario dell'Associazione pesca sportiva Stella Maris di Imperia del presidente Guido Ascheri, da oggi lo sarò anche de 'A Lampara' di Ventimiglia - spiega l'assessore regionale Scajola -. Due realtà storiche che custodiscono i valori più profondi dell'associazionismo attraverso lo sport come collante di un'attività più vasta che passa anche dal sociale. Ringrazio gli amici della Stella Maris e quelli della Lampara e sottolineo come Regione Liguria sia al loro fianco e apprezzi quanto fanno quotidianamente per il nostro territorio. Mi ritengo, dunque, orgoglioso di essere socio onorario di entrambe".