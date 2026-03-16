Vallecrosia, nuovo ambulatorio medico nel centro storico. L'Amministrazione Perri: "Lavori in tempi record" (Foto e video)

Nuovo ambulatorio medico a Vallecrosia. Si sono conclusi i lavori nell'ex scuola del centro storico.

L'intervento ha permesso di restituire alla cittadinanza spazi che da anni erano abbandonati. "Siamo arrivati al compimento di quello che avevamo promesso in campagna elettorale: riabilitare l'ambulatorio medico nel centro storico, una richiesta che c'è stata fatta da diversi abitanti" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Abbiamo subito messo in atto sia le risorse sia le forze per poter mettere in campo questa nuova location. I lavori sono stati fatti in tempi rapidi. Una grande soddisfazione perché è stato un lavoro sinergico tra il consigliere incaricato al centro storico Manuela Balbis, l'assessore con delega alla Sanità Mirko Valenti, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada e io come assessore al Bilancio per poter mettere a disposizione della cittadinanza e della vallata questo bellissimo spazio".

Si tratta del primo intervento di un percorso voluto dall'Amministrazione Perri per riqualificare totalmente la struttura. "Un intervento fatto in tempi record" - sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada - "E' uno dei molti interventi di valorizzazione del nostro patrimonio che abbiamo messo in campo in questi mesi. Volevamo dare dei servizi utili alla cittadinanza. In meno di due settimane siamo riusciti a concludere l'intervento di riqualificazione degli spazi perché credevamo dall'inizio in questo progetto. Finalmente diamo un presidio sanitario al centro storico".

Un presidio sanitario che verrà aperto verso la fine di aprile, due volte alla settimana, probabilmente un giorno al mattino e l'altro al pomeriggio per poter permettere a tutti, soprattutto ai lavoratori, di poter usufruire del servizio. "Dopo esserci battuti per lungo tempo, siamo riusciti a mettere in piedi l'ambulatorio" - afferma l'assessore alle politiche sociali, terzo settore, associazioni, protezione civile e servizi cimiteriali Mirko Valenti - "Abbiamo deciso di investire tempo, insieme agli uffici, e risorse finalizzate alla realizzazione di questo ambulatorio che ci consentirà di dare una serie di servizi medico-sanitari. La nostra volontà è di farlo diventare un presidio, un locale disponibile alle esigenze anche della valle e dei territori vicini a Vallecrosia. Ci sarà una collaborazione con le Misericordie e mi sono già mosso affinché in questa collaborazione si possa coinvolgere anche l'Asl".

A breve partiranno anche i lavori di riqualificazione di altri spazi dello stabile per mettere a disposizione del centro storico anche un centro sociale. "Siamo riusciti a dare un servizio agli abitanti del paese, in particolar modo alle persone sole e più anziane al quale avevano rinunciato da tanti anni" - dichiara il consigliere comunale con la delega al centro storico Manuela Balbis - "Abbiamo investito circa 30mila euro per il restauro della struttura che accoglierà sia l'ambulatorio che un centro sociale. Adesso, infatti, proseguiranno i lavori anche nella parte sociale affinché sia giovani che anziani avranno, tutti i giorni, un luogo in cui ritrovarsi e socializzare".

Il presidio sanitario sarà gestito dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. "Sarà presente un sanitario a disposizione dei cittadini che avranno bisogno" - sottolinea il dottor Stefano Ferlito - "Verranno effettuate attività sanitarie di tipo ambulatoriale, come visite mediche e medicazioni generali. E' anche un punto di ascolto per i bisogni dei pazienti e di coloro che hanno necessità. Verrà fatta una valutazione medica per capire se il paziente deve andare al pronto soccorso o dal proprio medico curante".