Riforma sociosanitaria regionale, a Ventimiglia confronto tra sindaci e Ats Liguria. Vinai: "Non si smonta quello che funziona bene" (Foto)

Riforma sociosanitaria regionale al centro della conferenza dei sindaci dell’ambito territoriale sociale numero 1 riunitasi oggi nella sala consiliare di Ventimiglia.

Special guest è stato il direttore sociosanitario di Ats Liguria, il dottor Pierluigi Vinai. "Abbiamo un percorso complesso da portare avanti" - sottolinea il direttore sociosanitario di Ats Liguria Pierluigi Vinai - "Il piano sociosanitario integrato regionale è una cosa molto bella, bisogna vedere se e come vogliamo arrivare a integrarlo e quanto vogliamo integrarlo. Abbiamo ragionato sull'opportunità di non andare a smontare quello che funziona bene ma di continuare a portarlo avanti e utilizzarlo per aiutare gli altri. Su questo possiamo provare a fare dei percorsi migliorativi. Credo che con la volontà di tutti e soprattutto delle persone che hanno maturato esperienza nella gestione di comunità locali, questo lavoro sociale e sanitario integrato si possa fare quanto meno fino al livello giusto, che dobbiamo ancora stabilire quale sarà".

Un'occasione di confronto sulla riforma sociosanitaria regionale. "E' giusto, doveroso e molto utile" - commenta il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "E' una riforma che ha spaventato tutti nella sua prima istanza. Ci siamo confrontati e abbiamo approfondito. L'incontro odierno è andato bene. Si sono confrontati i sindaci del distretto ventimigliese. Bene la posizione che ha assunto Regione Liguria di confronto costante e ascolto puntuale delle istanze dei sindaci. E' stata confermata la posizione di Regione Liguria: non andrà verso l'accorpamento ma andrà ad avere un incontro proficuo per efficientare la macchina amministrativa. Quello che interessa a tutti è quello di avere servizi di prossimità, pensando alle fasce più bisognose della popolazione. E' un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme affinché il nostro territorio così fragile abbia delle adeguate risposte e strutture per la cittadinanza".