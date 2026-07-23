Arma di Taggia, nuove tecnologie e arredi per il ME-LAB grazie alla donazione degli 'Amici di Colombo' (Foto)

Il ME-LAB, Centro di Promozione della Salute e Psicologia Digitale di ATS Liguria – Area 1, si arricchisce di nuove tecnologie, accessori e arredi grazie alla donazione dell'associazione 'Gli Amici di Colombo'. La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina nella sede di via Nino Pesce 36 ad Arma di Taggia, dove sono stati presentati i nuovi strumenti che andranno a potenziare le attività cliniche, educative e laboratoriali del centro. Il contributo ha consentito l'acquisto di postazioni dedicate al gaming, controller, accessori tecnologici, sedute specifiche e nuovi elementi d'arredo, rendendo gli spazi ancora più funzionali e accoglienti per le diverse iniziative rivolte soprattutto agli adolescenti e ai giovani.

Le nuove dotazioni saranno utilizzate nei percorsi sviluppati dal ME-LAB, dove tecnologie digitali, realtà virtuale e gaming vengono impiegati come strumenti innovativi per favorire la relazione, la socializzazione, la regolazione emotiva e lo sviluppo delle competenze personali. Alla cerimonia erano presenti il direttore della struttura di Psicologia, Roberto Ravera, la responsabile della Psicologia Clinica Digitale Stefania Guasco, gli psicologi Michel Comè, Marco Chiapparino e Romina Mancuso. Per l'associazione erano invece presenti il presidente Alessandro Rossotti, il tesoriere Daniele Pesenti Pigna e il consigliere Tommaso Tessitore.

"Desidero esprimere, a nome di ATS Liguria – Area 1, un sincero ringraziamento all'associazione 'Gli Amici di Colombo' per questa generosa donazione – ha dichiarato il direttore Marino Anfosso –. È un gesto che testimonia la sensibilità dell'associazione nei confronti dei giovani e conferma il valore della collaborazione tra la sanità pubblica e le realtà del territorio. Sostenere il ME-LAB significa contribuire concretamente alla crescita di un servizio innovativo, capace di intercettare bisogni sempre più attuali e di offrire nuove opportunità di ascolto, prevenzione e supporto alle giovani generazioni".

Sulla stessa linea anche le parole di Stefania Guasco e Roberto Ravera. "Ringraziamo 'Gli Amici di Colombo' per una donazione che ci consente di allargare la nostra offerta dedicata alla salute mentale dei ragazzi attraverso momenti collettivi e di incontro – hanno spiegato –. Per i giovani è più facile portare la loro richiesta di aiuto in un contesto sanitario informale come quello del Centro ME-LAB. Per questo cerchiamo di tenerci al passo con i tempi sia come professionisti psicologi sia per quanto riguarda gli strumenti in uso, che cambiano molto velocemente. Fare psicologia digitale significa anche dotarsi di tecnologie che oggi 'Gli Amici di Colombo' ci hanno aiutato ad avere".

Anche il presidente dell'associazione, Alessandro Rossotti, ha sottolineato il valore dell'iniziativa. "Siamo molto felici di questa collaborazione e ci auguriamo che il nostro contributo possa rendere ancora più ricca e funzionale l'attività del ME-LAB. Come associazione cerchiamo di costruire relazioni durature con le realtà e i progetti che sosteniamo, accompagnandoli nel tempo: oggi consideriamo il ME-LAB parte integrante del percorso degli 'Amici di Colombo' – ha detto –. Il nostro sostegno nasce attraverso eventi sportivi e ricreativi, come la Rise & Run 2026, in programma a settembre, alla quale prevediamo la partecipazione di circa 700 persone. Crediamo molto nel valore dello sport, delle attività all'aria aperta e dei momenti di aggregazione sul territorio, soprattutto per i giovani. Grazie a queste iniziative potremo raccogliere nuove risorse da destinare ai progetti nei quali crediamo, e il ME-LAB è certamente uno di questi".

I numeri confermano la crescita del centro dalla sua apertura, avvenuta due anni fa. Oltre 1.300 studenti delle scuole della provincia hanno preso parte alle attività di promozione della salute proposte dal ME-LAB. Durante l'anno scolastico il centro ospita ogni giovedì una classe, per un totale di circa 35 classi all'anno, con laboratori dedicati alla consapevolezza digitale e a un utilizzo più responsabile delle nuove tecnologie. Sul fronte clinico, sono stati oltre 300 i giovani under 25 che hanno scelto di rivolgersi all'ambulatorio, mentre attualmente sono 110 quelli seguiti stabilmente dal servizio.

Tra i progetti più innovativi sviluppati dal centro figura OURMIND 2.0 – SocialMind VR Conflict Edition, piattaforma di realtà virtuale realizzata insieme all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per aiutare i giovani a sviluppare competenze relazionali, migliorare la regolazione emotiva e affrontare in modo più consapevole la gestione dei conflitti. Un'iniziativa che ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale, essendo stata selezionata per il programma ufficiale della Digital Mental Health International Conference 2026 di Hong Kong, confermando il valore scientifico e innovativo del lavoro portato avanti dal ME-LAB.