Ventimiglia, riqualificazione dell'impianto sportivo a Peglia: presentata una sola proposta di project financing

Una sola proposta di project financing per la riqualificazione e gestione in concessione dell’impianto sportivo comunale dei campi da tennis, dell'ex bocciofila e dell’area dell’ex campetto da calcio situato a Peglia è stata presentata in Comune a Ventimiglia.

Lo scorso 9 marzo è stato, infatti, pubblicato l’avviso per la ricerca di operatori economici interessati a presentare proposte di project financing per l'affidamento in concessione della riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo dei campi da tennis, della bocciofila e dell'area dell'ex campetto di calcio a Peglia ed entro il termine di scadenza, fissato per lo scorso 15 luglio, è rinvenuta una sola proposta da parte dell’operatore economico Arkipiù srl di Carinaro (CE).

La proposta verrà, dunque, sottoposta alla procedura di valutazione, entro i termini stabiliti, ai fini della determinazione della sua eventuale fattibilità tecnica ed economica. Il Comune concluderà la procedura di valutazione con provvedimento espresso che sarà pubblicato sul proprio sito istituzionale.