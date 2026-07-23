Trasporto pubblico locale, confronto tra Cisl, Provincia e Riviera Trasporti: al centro mezzi, personale e qualità del servizio

Mattina di intenso confronto sui temi “caldi” del trasporto pubblico locale tra Cisl Imperia, FIT Cisl Liguria, Provincia di Imperia e Riviera Trasporti S.p.A. ieri 22 luglio 2026 presso la sala riunioni del palazzo provinciale.

La delegazione Cisl, composta da Antonietta Pistocco - Responsabile CISL Imperia, Mauro Scognamillo - Segretario Generale FIT CISL Liguria, Gianni Minori - Segretario di Presidio FIT CISL Imperia, Santo Pugliese - Segretario FIT CISL Liguria, Marco Ghersi - consulente TPL CISL Imperia, e dai delegati FIT in RT Massimo Calzetta, Mauro Maddaluno, Luca Monaco, ha posto l’attenzione sulle criticità strutturali e contingenti che ostacolano di fatto la fruizione di un servizio pubblico così essenziale per la vita di residenti e turisti presentando ai rappresentanti di RT, dott. Marco Prestileo – Amministratore Unico, Andrea Landolfi – Direttore Amministrativo, Sandro Corrado – Direttore Generale e ai dirigenti della Provincia, Dott.ssa Rosa Puglia – Segretario Direttore Generale, dott. Gabriele Amarella, - Consigliere Provinciale e ad altri funzionari, richieste pressanti e circostanziate di acquisto mezzi efficienti, di adeguamento organici, di valorizzazione del personale, di incentivi per i giovani al conseguimento delle patenti idonee alla guida dei bus, di una comunicazione trasparente ed efficace con l’utenza, di una manutenzione continua di bus e minibus, di reperimento di depositi per le aree di Sanremo e Ventimiglia, di potenziamento delle officine, di chiarimenti sul futuro dell’autostazione di Sanremo.

La Cisl ha condiviso con l’azienda e la Provincia le molte segnalazioni ricevute da pensionati, lavoratori, studenti, turisti, persone fragili su corse soppresse, ritardi, mancata comunicazione di variazioni nelle corse con conseguenti attese infinite alle fermate, scarsa efficienza degli impianti di condizionamento su mezzi ormai vetusti, disservizi continui, scarsa pulizia e igienizzazione dei mezzi, percezione di insicurezza…una odissea quotidiana che purtroppo segna negativamente la vita delle persone: chi perde una visita medica prenotata da mesi, chi arriva in ritardo ad un colloquio di lavoro, chi non riesce a sostenere un esame, chi non può tornare a casa nell’entroterra….

“C’è necessità di un cambio di passo sostanziale per rilanciare ed efficientare il servizio che, ricordiamolo ancora una volta, permette la fruizione di diritti fondamentali: mobilità, salute, studio, lavoro sono legati alla possibilità concreta di poter circolare con i mezzi pubblici sia che si risieda nell’entroterra che sulla costa, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. – così i sindacalisti Pistocco, Scognamillo, Minori - La Cisl unitamente alla FIT vuole essere stimolo, soggetto propositivo, portatore di analisi, esperienze, richieste, in un tavolo che azienda e Provincia hanno ufficialmente aperto oggi con noi e che ci vedrà impegnati con scadenze prefissate puntualmente. Riviera Trasporti S.p.A. è l’azienda del territorio che dobbiamo e vogliamo salvaguardare ma deve migliorare sensibilmente le sue prestazioni. Ringraziamo azienda e Provincia per l’incontro odierno e auguriamo all’Amministratore Unico di fare un proficuo lavoro nell’interesse di lavoratori e cittadini.”